Sachbeschädigungen durch Vandalismus

Bärenkeller – Am gestrigen Samstag (26.11.2022) gegen 20.00 Uhr, bemerkte ein

Busfahrer der Linie 21 unmittelbar nachdem er von der Bushaltestelle „Wertinger

Straße“ losfuhr, einen Schlag gegen die hintere rechte Fensterscheibe im

Einstiegsbereich des Busses. Als er deswegen sofort im Kreuzungsbereich

Lerchenweg stehenblieb und nachsah, bemerkte er die beschädigte Busscheibe. Der

Schaden dürfte sich ersten Schätzungen auf etwa 1.500 Euro belaufen. Offenbar

hatte ein Unbekannter bei Abfahrt des Busses eine Getränkeflasche gegen die

Scheibe geworfen. Im Rückspiegel konnte der Busfahrer noch einen Jugendlichen

mit weißer Jacke in Richtung Edeka-Markt davon rennen sehen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Innenstadt – Im Zeitraum vom 22. – 26.11.2022 wurde ein in der Nibelungenstraße

(gegenüber Hausnummer 25) abgestellter weißer VW Tiguan von einem

Unbekannten mutwillig beschädigt. An dem Fahrzeug wurden beide Reifen auf der

rechten Seite zerstochen. Der dabei verursachte Schaden dürfte sich auf mindestens

500 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110.

Innenstadt – Samstagnacht (26.11.2022) kurz vor 01.40 Uhr sichtete eine

Streifenbesatzung während der Streifenfahrt eine Frau, die mehrfach auf der

Motorhaube eines in der Hermanstraße wegen eines anderweitigen Einsatzes

abgestellten Streifenwagens herumsprang. Als die Frau die Beamten bemerkte,

flüchtete sie, konnte aber bereits nach wenigen Metern eingeholt und gestellt werden.

Hierbei war die 27-Jährige aus dem Landkreis Augsburg äußerst unkooperativ und

verweigerte zunächst ihre Personalien. Nachdem sie bei der Personalienfeststellung

mehrfach zu flüchten versuchte, wurden ihr kurzfristig Handschellen angelegt. Ein

Alkoholtest bei der 27-Jährigen ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Wie hoch

der von ihr verursachte Schaden an dem Streifenwagen ist, muss erst noch

festgestellt werden. Die Frau muss sich nun wegen aller im Raum stehender Delikte

strafrechtlich verantworten.





Kriegshaber – Betrunken unterwegs

Freitagnacht (25.11.2022) gegen 23.30 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger

mit einem Miet-E-Scooter die Reinöhlstraße. Aufgrund seiner erkennbar unsicheren

Fahrweise und nach dem Ignorieren einer roten Ampel wurde der Mann von einer

Polizeistreife angehalten. Hierbei schwankte er auf seinem E-Roller und konnte sich

kaum noch auf dem Gefährt halten. Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert

von rund 1,1 Promille. Eine Blutentnahme war bei dem fast nicht mehr gehfähigen

Mann, der beim Laufen von der Streife gestützt werden musste, die Folge. Sein

Führerschein wurde sichergestellt, eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt.

Göggingen – Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am vergangenen Freitag (25.11.2022) kurz vor 23.00 Uhr, stellte eine

Streifenbesatzung einen Autofahrer fest, der den Feldweg „Am Mühlholz“ befuhr. Bei

einer anschließenden Verkehrskontrolle gab der 16-jährige Fahrzeugführer sofort zu,

keinen Führerschein zu besitzen. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden,

seine Eltern verständigt und der Jugendliche diesen im Anschluss übergeben. Sein

volljähriger Beifahrer im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis durfte

anschließend die Heimfahrt mit dem Auto fortsetzen. Allerdings wird auch er

angezeigt, weil er einräumte, den 16-Jährigen zur Fahrt ermächtigt zu haben.

Firnhaberau – Nach Unfallflucht: Zeugen gesucht

Am Donnerstag (24.11.2022) zwischen 13.00 und 14.30 Uhr, wurde

ein in der Anton-Hockelmann-Straße (Höhe Hausnummer 5) geparkter schwarzer

Mercedes von einem Unbekannten im Frontbereich angefahren. Hierbei entstand

Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Innenstadt –Nach Kelleraufbruch: Baumaschinen entwendet

Im Zeitraum vom 15. – 25.11.2022 wurde offenbar in ein Kellerabteil

eines Mehrfamilienhauses in der Bleichstraße (im Bereich der einstelligen

Hausnummern) eingebrochen. Die Geschädigte, die den Kelleraufbruch erst jetzt

bemerkte, hatte dort rund 20 Trockenbaumaschinen im Wert von rund 15.000 Euro

gelagert, die nun samt Vorhängeschloss fehlen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.