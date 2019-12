Hochfeld – Brand eines Altkleidercontainers

Vergangenen Donnerstagvormittag, gegen 09:10 Uhr, kam es zu einem Brand eines Altkleidercontainers am Alten Postweg, Ecke Immelmannstraße. Die Berufsfeuerwehr Augsburg musste den Container zuerst gewaltsam öffnen, um das Feuer löschen zu können. Vor Ort konnte zunächst nicht festgestellt werden, welche Ursache der Brand hatte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Pfersee – Einbruch in Einfamilienhaus

Am gestrigen Donnerstagabend, zwischen 17:00 Uhr und 22:20 Uhr, wurde in einem

Einfamilienhaus in der Stadtberger Straße, Ecke Maria-Hilf-Straße, eingebrochen. Die Bewohner des Hauses überraschten den Täter vermutlich, als sie nach Hause kamen, woraufhin der Unbekannte floh. Im Nachgang wurde festgestellt, dass sich der Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Haus verschaffte und mit einer Beute im niedrigen vierstelligen Bereich flüchten konnte. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.

Lechhausen – Versuchter Einbruch über Terrassentüre

Am 25.12.2019 gegen 01:15 Uhr erwachte eine Bewohnerin der Illerstraße, im Bereich der 20er Hausnummern, als sie laute Schläge hörte. Da die Dame weiter nichts Ungewöhnliches feststellen konnte und die Geräusche verschwunden waren, ging sie wieder zu Bett. Am nächsten Morgen konnte die Frau jedoch Beschädigungen an ihrer Terrassentüre feststellen und verständigte die Polizei. Vermutlich wurde der Unbekannte durch das Licht, welches die Bewohnerin anschaltete, von seinem Einbruchsvorhaben abgeschreckt. An der Terrassentüre entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.