Polizeibericht Augsburg vom 28.02.2020

Innenstadt –Ruhestörung mit Folgen

Anwohner beschwerten sich heute Nacht (28.02.2020) kurz nach 01.00 Uhr über laute Musik ausgehend von einem in einem Innenhof in der Heinestraße abgestellten Fahrzeug. Bei einem weiteren Anruf wurde der Polizei dann mitgeteilt, dass das Auto nun gegen einen Absperrpfosten gefahren sei. Beim Eintreffen der Polizeistreife schlug den Beamten dann starker Alkoholgeruch seitens des 44-jährigen Fahrers entgegen, der immer noch bei laufendem Motor im Fahrzeug saß. Einen Alkoholtest verweigerte der deutlich angetrunkene Mann, weshalb eine Blutentnahme im Uniklinikum angeordnet und durchgeführt wurde. Hierbei kam es dann zu massiven Widerstandshandlungen des 44-Jährigen, bei der er sich nicht nur selbst, sondern auch eine Polizeibeamtin durch Tritte leicht verletzte. Aufgrund anhaltender Aggression blieb den Beamten nichts anderes übrig, als den Fahrer anschließend in den Polizeiarrest einzuliefern, wo er den Rest der Nacht ausnüchtern konnte. Er wird nun wegen Trunkenheit und Widerstand angezeigt.

Oberhausen – Auto beschädigt

Ein in der Grafstraße geparkter schwarzer Smart wurde am vergangenen Donnerstag (27.02.2020) zwischen 18.00 und 23.30 Uhr am linken Außenspiegel mit einem unbekannten Gegenstand offenbar mutwillig beschädigt. Der dabei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Kriegshaber / B 17 – Zeugensuche nach Verkehrsunfall



Am gestrigen Donnerstag (27.02.2020) kam es gegen 07.50 Uhr in Fahrtrichtung Süden im Bereich der Auffahrt Kobelweg zu einem Verkehrsunfall mit einem Anhängergespann. Ein 35-jähiger Volvo-Fahrer hatte auf einem Anhänger einen Pkw-Motor geladen, als er eigenen Angaben zufolge plötzlich bei Tempo 60 die Kontrolle über sein Gespann verlor, sein Auto nach links ausbrach, dort gegen vorbeifahrenden BMW fuhr und danach in die Schutzplanke prallte. Der Anhänger kippte daraufhin nach rechts und blieb anschließend auf der Seite liegen. An Fahrzeug und Anhänger entstand Totalschaden, zudem wurden drei Felder Mittelschutzplanke in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 14.000 Euro. Der linke Fahrstreifen war bis zur Bergung aller beteiligten Fahrzeuge für rund eine Stunde gesperrt.

Mögliche Zeugen, die insbesondere Aussagen zur Unfallentstehung machen können, werden gebeten, sich bei der APS Gersthofen unter 0821/323 1910 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.