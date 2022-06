Verkehrsunfallfluchten: Zeugenaufruf

Oberhausen – Am 27.06.2022, gegen 06:40 Uhr, ereignete sich in der Stuttgarter

Straße auf Höhe der Biberbachstraße zwischen einem weißen Pkw, Mazda, und einem

weißen Kleintransporter ein Verkehrsunfall. Der Kleintransporter missachtete hierbei

offensichtlich die Vorfahrt des Pkw und beschädigte diesen vorne links. Der

Kleintransporter dürfte auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein und wurde von

einem männlichen Fahrer gelenkt. Am Pkw entstand ein geschätzter Schaden von

1.500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Haunstetten – In der Zeit von 25.06.2022 bis 27.06.2022 parkte die Geschädigte ihren

weißen Pkw, Oper Corsa, ordnungsgemäß in der Föllstraße (Bereich der 10er

Hausnummern). Als sie das Fahrzeug wieder benutzen wollte, stellte sie an der

vorderen Stoßstange mehrere Kratzer fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa

1.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

Oberhausen – Saugstation aufgebrochen: Münzgeld entwendet

In der Nacht von Sonntag auf Montag (26./27.06.2022) brach ein

Unbekannter an einer Tankstelle in der Donauwörther Straße (Bereich der 190er

Hausnummern) die Saugstation (Münz-Staubsauger) auf. Daraus entwendete er einen

Eurobetrag im niedrigen zweistelligen Bereich. Der Sachschaden liegt mit mehreren

Hundert Euro deutlich höher.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.



Oberhausen – Vandalismus in Kindergarten

In der Zeit von 24.06.2022 bis 27.06.2022 drangen ein oder mehrere

Täter auf das Gelände eines Kindergartens in der Zollernstraße (Bereich der 50er

Hausnummern) ein. Dort beschädigten sie eine Fensterscheibe, Spielgeräte, Blumen

und Gartenmöbel. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Pfersee – Krad verkratzt

Im Zeitraum von 24.06.2022 bis 27.06.2022 stellte der Geschädigte sein

Leichtkraftrad der Marke Piaggio in der Brunnenbachstraße (Bereich der einstelligen

Hausnummern) ab. Ein Unbekannter verursachte in dieser Zeit mehrere Lackkratzer

an dem Zweirad und richtete damit einen Sachschaden von mehreren hundert Euro

an.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

REGIONAL REPORT

Schwabmünchen/Königshausen – Mädchen von Pferd gestürzt

Noch am selben Tag stürzte gegen 18:00 Uhr

eine 13-Jährige während einer Reitstunde vom Pferd und das Tier fiel auf das

Mädchen. Die Reiterin war ansprechbar und wurde mit dem Rettungshubschrauber in

die Uniklinik Augsburg gebracht. Über die Art ihrer Verletzungen und über ihren

aktuellen Zustand gibt es keine Erkenntnisse.

Donauwörth – Autofahrt unter Drogeneinfluss

Heute, gegen 02:20 Uhr, wurde ein 20-jähriger polnischer

Staatsangehöriger mit seinem Pkw Mazda in Riedlingen einer allgemeinen

Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte aus dem Fahrzeuginneren deutlicher

Marihuanageruch wahrgenommen werden. Außerdem zeigte der Mann

drogentypische Ausfallerscheinungen. Deshalb wurde auf der PI Donauwörth eine

Blutentnahme veranlasst. Der polnische Staatsangehörige musste außerdem eine

Sicherheitsleistung in Höhe von 530 Euro hinterlegen. Sein Beifahrer konnte die Fahrt

dann fortsetzen; er stand nicht unter Drogeneinfluss.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.