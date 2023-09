Polizeibericht Augsburg vom 28.09.2023

Antonsviertel – Alkoholisierter Pkw-Fahrer

Am heutigen Donnerstag (28.09.2023), gegen 01.00 Uhr, wurde in der Eichleitnerstraße eine 24-jährige Pkw-Fahrerin kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Bei der Frau wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Göggingen – Einbruch in Baucontainer

Im Zeitraum vom Dienstag (26.09.2023), 17.00 Uhr bis Mittwoch (27.09.2023), 07.00 Uhr, drang ein unbekannter Täter gewaltsam in einen Baucontainer einer Baustelle in der Bergiusstraße ein und entwendete mehrere Werkzeuge. Es entstand ein Beuteschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 an die Polizeiinspektion Süd zu wenden.

Innenstadt – Diebstahl

Am Dienstag (26.09.2023), zwischen 14.30 Uhr und 18.00 Uhr, wurden von einem Baustellengelände in der Reichenberger Straße zwei Arbeitsmaschinen entwendet. Es entstand ein Diebstahlschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 an die Polizeiinspektion Süd zu wenden.

Augsburg – Diebstahl aus Wohnung

Am Dienstag (26.09.2023), gegen 10.00 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann bei einer 86-jährigen Anwohnerin in der Luther-King-Straße und gab sich als Mitarbeiter einer Hilfsorganisation aus, um Spenden zu sammeln. Als die Dame kurz abgelenkt war, nutzte der Mann vermutlich die Gelegenheit und entwendete Schmuck im mittleren vierstelligen Bereich.

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es am Dienstag (26.09.2023), gegen 14.00 Uhr, in der Bürgermeister-Bohl-Straße. Hier klingelte eine Frau an mehreren Türen um angeblich Spenden zu sammeln. Erst nach mehreren Stunden fiel einer 90-jährigen Bewohnerin auf, dass offensichtlich ihr Schmuck und Bargeld entwendet wurden.

Die Polizei weist deshalb nochmals ausdrücklich darauf hin, bei Geldforderungen misstrauisch zu sein und keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen.

Insbesondere wird hier auf die Internetseite der polizeiliche Kriminalprävention https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/ verwiesen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.