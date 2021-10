Polizeibericht Augsburg vom 28.10.2021

Trunkenheitsfahrten – überwiegend mit E-Scootern

Innenstadt – Am Donnerstagmorgen (28.10.2021), um 03.50 Uhr, wurde ein 19-Jähriger auf einem E-Scooter in der Remboldstraße kontrolliert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Die Unterbindung der Weiterfahrt sowie eine Blutentnahme waren die Folge.

Innenstadt – Heute Nacht (28.10.2021) gegen 02.30 Uhr, wurde ein 18-Jähriger in der Hermanstraße auf einem E-Scooter fahrend kontrolliert. Hierbei zeigte er alkoholtypische Ausfallerscheinungen, was ein anschließender Alkoholtest mit über 1,4 Promille dann auch bestätigte.

Innenstadt – Ebenfalls am 28.10.2021 gegen 01.00 Uhr, wurde ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Eserwallstraße angehalten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Innenstadt – Kurz vor Mitternacht wurde ein 20-Jähriger auf seinem E-Scooter fahrend in der Langenmantelstraße kontrolliert. Auch bei ihm wurden alkoholtypische Ausfallerscheinungen festgestellt, was bei einem Wert von rund einem Promille dann auch nicht verwunderlich war.

Alle erwischten E-Scooter-Fahrer werden wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Haunstetten – Am Mittwoch (27.10.2021), um 15.30 Uhr, überprüfte eine Streifenbesatzung einen 62-Jährigen Pkw-Fahrer in der Inninger Straße. Da die Beamten Alkoholgeruch feststellen, folgte ein freiwilliger Atemalkoholtest, welcher einen Wert von rund 1,8 Promille ergab. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Auch er wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Zeugensuche nach Unfallfluchten

Göggingen – Am gestrigen Mittwoch (27.10.2021) zwischen 17.30 und 19.00 Uhr, wurde ein am rechten Fahrbahnrand im Römerweg geparkter grauer VW Golf angefahren und dabei der Außenspiegel zerstört. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

Kriegshaber – Im Zeitraum vom 26.10.2021, 12.00 Uhr bis zum 27.10.2021, 07.30 Uhr wurde ein in der Reinöhlstraße (Höhe Hausnummer 97) geparkter brauner BMW vermutlich beim Vorbeifahren gestreift. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen schwarzen Opel handeln, entsprechende Hinweise hierfür waren an der Unfallstelle vorhanden und wurden sichergestellt.

Die PI Augsburg 6 bittet hierzu um sachdienliche Hinweise unter 0821/323-2610.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.