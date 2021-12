Polizeibericht Augsburg vom 28.12.2021

Innenstadt – Einbruch in Reihenhaus

Wie jetzt erst bekannt und angezeigt wurde, drang ein unbekannter

Täter im Zeitraum vom 20.- 27.12.2021 nach dem Aufhebeln einer Terrassentüre in

ein Wohnanwesen in der Clara-Hätzler-Straße (im Bereich der 30er Hausnummern)

ein. Im Inneren durchsuchte er etliche Möbelstücke in verschiedenen Zimmern nach

Beute und riss dabei auch einen vorgefundenen Tresor aus der Verankerung, den er

anschließend gewaltsam öffnete und den Inhalt entwendete. Als Beute fielen dem

Einbrecher überwiegend Schmuck und Bargeld in die Hände, deren genauer Wert

allerdings erst noch ermittelt werden muss. Der verursachte Sachschaden beläuft

sich auf rund 1.600 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

Kriegshaber – 2G: Getrunken und geschossen: Anzeige

Gestern Nacht (27.12.2021) gegen 23.50 Uhr gingen bei der

Einsatzzentrale der Polizei mehrere Mitteilungen über Schussabgeben im Bereich

der Carl-Schurz-Straße ein. Die daraufhin entsandten Polizeistreifen konnten in der

Familie-Einstein-Straße drei junge Männer (19/20/20 Jahre alt) antreffen. Eine

entsprechende Patronenhülse und die dazugehörige Schreckschusswaffe konnten in

unmittelbarer Umgebung neben einem Auto im Gras liegend aufgefunden werden.

Der verantwortliche „Schütze“, ein 20-jähriger Lehrling, war mit rund 2,4 Promille

entsprechend alkoholisiert. Seine PTB-Waffe wurde sichergestellt und er wegen aller

infrage kommender Verstöße nach dem Waffengesetz – eine waffenrechtliche

Erlaubnis (kleiner Waffenschein) konnte er ebenfalls nicht nachweisen – angezeigt.

Lechhausen – Trunkenheitsfahrt

Gestern (27.12.2021) gegen 21.45 Uhr beobachteten aufmerksame

Mitteiler einen Mann, der nach dem Konsum von Alkohol in sein Auto stieg und

wegfuhr. Bei der Überprüfung der Halteradresse anhand des mitgeteilten

Kennzeichens wurde der 41-jährige Mercedes-Fahrer fahrender Weise angetroffen.

Ein durchgeführter freiwilliger Alkoholtest ergab über 1,5 Promille, was eine

Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins zur Folge hatte. Er wird

nun wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Kfz-Delikte

Pfersee – Ein unbekannter Täter zerkratzte im Zeitraum 21. – 27.12.2021 einen in

der Kazböckstraße geparkten grauen Opel Corsa massiv an der Beifahrerseite mit

einem spitzen Gegenstand. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf

rund 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610

Innenstadt – In der Reischlestraße (Höhe Hausnummer 26) wurde ein dort geparkter

Ford im Bereich der linken Fahrzeugseite von einem unbekannten Fahrzeuglenker

am vergangenen Samstag (25.12.2021) zwischen 11.00 und 12.00 Uhr angefahren.

Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110.

