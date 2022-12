Lechhausen –Illegale Böller gezündet: Zeugen gesucht

Am Mittwoch (28.12.2022) wurde der Polizei gegen 00:45 Uhr ein lauter

Knall in Lechhausen mitgeteilt. Bei der Absuche durch mehrere Streifen konnte als

Ereignisort der Parkplatz eines Getränkemarktes in der Stätzlinger Straße (Höhe

Hausnummer 35) festgestellt werden. Auf diesem Parkplatz wurden durch eine oder

mehrere bislang unbekannte Person(en) offenbar illegale Feuerwerkskörper an einem

Lichtmast gezündet.

Durch die Wucht der Detonation wurde die Fassade des Getränkemarktes, sowie der

Lichtmast selbst beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf ca. 1.000

Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt oder gefährdet.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat zuständigkeitshalber die Ermittlungen in diesem Fall

aufgenommen.

Zeugen und Personen die um den Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht

haben, werden gebeten sich unter der 0821/323-3810 zu melden.

Pfersee –Alkoholisiert Unfall verursacht

Am Dienstag (27.12.2022) kam es gegen 20:30 Uhr in der Hörbrotstraße

Ecke Perzheimerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-Jähriger bog mit seinem Pkw

von der Hörbrotstraße kommend in die Perzheimerstraße ein. Hierbei übersah er die

dortige Verkehrsinsel und beschädigte dort ein Verkehrszeichen. Trotzdem setzte der

53-Jährige seine Fahrt fort. Auf der B17 platze ihm jedoch aufgrund des

Unfallschadens ein Reifen, weshalb er einen Abschleppdienst informierte. Dem Fahrer

des Abschleppwagens fiel jedoch auf, dass der Mann alkoholisiert war, weshalb dieser

die Polizei hinzurief. Hierbei konnte durch die Streife ein Atemalkoholwert von über 1,5

Promille bei dem Unfallfahrer festgestellt werden.

Bei dem 53-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt und sein

Führerschein wurde sichergestellt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Gegen den 53-Jährigen wird nun unter anderem wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt.

Innenstadt – Einbruch in Wohnung

In der Zeit von Freitag (23.12.2022) 16:00 Uhr bis Dienstag (27.12.2022)

18:00 Uhr wurde in eine Wohnung im Äußeren Pfaffengäßchen (Im Bereich der 40er

Hausnummern) eingebrochen. Eine unbekannte Person verschaffte sich Zutritt zur

Wohnung und durchsuchte diese. Ersten Ermittlungen nach entwendete der Täter

jedoch keine Wertgegenstände.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet Zeugen die im Tatzeitraum verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben sich unter der 0821/323-3810 zu melden.

Lechhausen –Einbruch in Werkstatt

In der Zeit von Montag (26.12.2022) 12:00 Uhr auf Dienstag (27.12.2022) 09:00 Uhr wurde durch eine bislang unbekannte Person in einen Betrieb in der Steinernen Furt (Im Bereich der 60er Hausnummern) eingebrochen. Der Täter verschaffte sich Zutritt in die Lagerhalle und entwendete dort mehrere Gegenstände unterschiedlichster Art. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Auch der Diebstahlsschaden dürfte sich ersten Ermittlungen nach auf einen mittleren dreistelligen Betrag beziffern lassen.

Auch in diesem Fall hat die Kriminalpolizei Augsburg die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten sich unter der 0821/323-3810 zu melden.

Pfersee –Wohnungsbrand

Am Dienstag (27.12.2022) wurde der Polizei gegen 21:00 Uhr ein Brand in der Pater-Roth-Straße (Im Bereich der 20er Hausnummern) gemeldet. Vor Ort konnte eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im 4. Obergeschoss des Anwesens festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand in der aktuell unbewohnten Wohnung schnell löschen. Als Brandursache wird momentan von einem technischen Defekt ausgegangen, die

Ermittlungen hierzu laufen jedoch noch. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen.

