Oberhausen -Falscher Bruder ohne Führerschein



Am Samstag wurde ein 32-Jähriger in der Donauwörther Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Er konnte lediglich den Fahrzeugschein für seinen VW vorzeigen und behauptete, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Als der Mann seine Personalien angab, kam den Beamten die Sache komisch vor. Sie überprüften intensiv seine Angaben und stellten fest, dass er sich offenbar als sein Bruder ausgab. Dieser war im Gegensatz zu ihm in Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo sich der Verdacht auf Grund weiterer Ermittlungen bestätigte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.



Hammerschmiede – Feuerwerkskörper explodiert auf Straße



Am Samstag gegen 19.38 Uhr war eine 35-Jährige mit ihrem Pkw in der Mühlhauser Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe einer landwirtschaftlichen Überführung explodierte unvermittelt ein Feuerwerkskörper im Frontbereich ihres Pkws. Offenbar warf diesen ein bislang Unbekannter von der Überführung hinunter auf die Straße. Durch die Funken und den Knall erschrak die Frau, konnte aber ihr Auto auf der Fahrspur halten. Die 35-Jährige und ihre drei Kinder blieben unverletzt. Am Auto entstand geringer Sachschaden. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung konnte kein Verantwortlicher mehr festgestellt werden. Die PI Augsburg Ost bittet Zeugen, sich unter Tel. 0821/323-2310 zu melden

Innenstadt –Bei Ruhestörung Marihuana aufgefunden



Weil ein 21-Jähriger zu laut in seiner Wohnung Playstation spielte, riefen Anwohner gegen 23.00 Uhr die Polizei. Als die Streifenbesatzung den Verantwortlichen kurze Zeit später beim Spielen unterbrach, stellten sie starken Marihuana-Geruch in dessen Wohnung fest. Der junge Mann war kooperativ und händigte auf Nachfrage knapp 10 Gramm Marhihana aus. Gegen ihn wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Das Konsolenspiel durfte er mit geringerer Lautstärke fortsetzen.

Innenstadt –Laufender Motor, Halter geht einkaufen



Am Samstag gegen 16.45 Uhr wurde die Polizei in das Parkhaus am Willy-Brandt-Platz gerufen. Vor Ort stellten die Beamten einen Pkw mit laufenden Motor fest, dessen Innenraum komplett durch Abgase vernebelt war. Ein Verantwortlicher war nicht vor Ort.

Das unversperrte Fahrzeug konnte von den Beamten geöffnet und der Zündschlüssel abgezogen werden. Als der mittlerweile ausgerufene Fahrzeughalter zu seinem Auto zurückkam, war der 81-Jährige fassungslos. Er hatte offenbar beim Aussteigen schlichtweg vergessen, den Motor abzustellen, und ging ins angrenzende Einkaufscenter.

