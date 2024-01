Polizeibericht Augsburg vom 30.01.2024

Oberhausen – Baumaschinen entwendet

Im Zeitraum von Freitag (26.01.2024), 12.45 Uhr bis Montag (29.01.2024), 07.15 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam mehrere Baumaschinen aus einem Baucontainer in der Zenettistraße. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Unfallfluchten

Lechhausen – Im Zeitraum von Donnerstag (25.01.2024), 16.00 Uhr bis Sonntag (28.01.2024), 15.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Mazda im Staudenweg. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Lechhausen – Im Zeitraum von Donnerstag (25.01.2024), 21.00 Uhr bis Samstag (27.01.2024), 08.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Skoda in der Radetzkystraße Ecke Schackstraße. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310

Lechhausen – Gartenhäuschen angegangen

Im Zeitraum von Samstag (20.01.2024), 15.00 Uhr bis Samstag (27.01.2024), 10.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter

gewaltsam in ein Gartenhäuschen in der Albrecht-Dürer-Straße ein. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Versuchs eines Besonders schweren Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Lechhausen – Reifen samt Felgen entwendet

Im Zeitraum von Samstag (27.01.2024), 16.00 Uhr bis Montag (29.01.2024), 07.45 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter alle vier Räder eines Autos auf dem Gelände eines Autohauses in der Bürgermeister-

Wegele-Straße. Hierbei entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Haunstetten – Versuchter Einbruch

Am heutigen Dienstag (30.01.2024) versuchten zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte am Georg-Käß-Platz einzudringen.

Gegen 01.30 Uhr beobachtete eine Anwohnerin zwei bislang unbekannte Täter dabei, wie sie versuchten in die dortige Gaststätte einzudringen und verständigte die Polizei.

Kurz darauf löste die Alarmanalage der Gaststätte aus und die beiden Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der unter anderem auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, verlief negativ. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro, jedoch gelang es den Tätern nicht, in die Gaststätte zu kommen.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Haunstetten – Außenwand beschädigt

Im Zeitraum von Freitag (26.01.2024), 16.00 Uhr bis Montag (29.01.2024), 08.45 Uhr beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte eine

Hauswand in der Johann-Strauß-Straße. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.