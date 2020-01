Polizeibericht Augsburg vom 31.01.2020

Innenstadt – 30-Jähriger schlägt Gleichaltrigen

Eine Streifenbesatzung wurde am Donnerstag, gegen 23:00 Uhr, im Bereich des Königsplatzes von einem 30-Jährigen angesprochen. Der Mann gab an, dass er kurz zuvor von einer Person in einem nahegelegenen Lokal geschlagen wurde.

Als die Beamten mit ihm das Lokal aufsuchten, ging der Mann unvermittelt auf einen dortigen Gast los und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der gleichaltrige Geschädigte wurde durch den Schlag im Gesicht leicht verletzt.

Die Polizeibeamten konnten weitere Angriffe durch den 30-Jährigen unterbinden und brachten ihn aus dem Lokal. Da der aggressive Mann vor dem Lokal weiterhin mit Gewalttätigkeiten drohte, wurde er in Gewahrsam genommen. Dort beleidigte er die Polizeibeamten und bedrohte sie mit dem Tode. Ein Atemalkoholtest erbrachte bei ihm einen Wert von über 1,5 Promille.

Im Nachgang stellte sich heraus, dass der Angreifer zuvor dem Lokal verwiesen wurde, da er andere Gäste angepöbelt hatte.

Den 30-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Ob er tatsächlich zuvor selbst geschlagen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.