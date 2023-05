Polizeibericht Augsburg vom 31.05.2023

Lechhausen –Einbruch in Imbiss

Im Zeitraum von Samstag (27.05.2023) 21.00 Uhr bis Sonntag

(28.05.2023) 15.00 Uhr verschafftes sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam

Zutritt zu einem Imbiss in der Steinernen Furt.

Es entstand Sach- und Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei

ermittelt nun wegen Diebstahl. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion

Augsburg Ost 0821/323-2310 zu melden.

Lechhausen – Fahrt ohne Fahrerlaubnis von 16-Jährigem

Heute (31.05.2023) kontrollierte die Polizei gegen 02.00 Uhr einen 16-

Jährigen in einem Auto in der Euler-Chelpin-Straße.

Ein 45-Jähriger Anwohner konnte beobachten, wie ein Auto vergeblich versuchte in

eine Parklücke einzuparken. Die hinzugerufene Polizeistreife kontrollierte daraufhin

das Auto. Die Beamten stellten als Fahrer einen 16-Jährigen ohne Führerschein fest.

Im Auto saßen zudem noch zwei 13-Jährige. Das Auto gehörte dem Vater des 16-

Jährigen. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und übergab den Jugendlichen und die

Kinder an die Erziehungsberechtigten.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 16-Jährigen sowie den Halter des Fahrzeuges

wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.



Lechhausen – Mehrere Autos auf Werkstattgelände beschädigt

Im Zeitraum zwischen Sonntag (28.05.2023) 15.00 Uhr und Dienstag

(30.05.2023) um 07.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter mehrere Autos

in der Bautzener Straße.

An drei Fahrzeugen wurden durch den Täter mehrere Reifen beschädigt. Die Autos

standen alle auf dem Gelände einer Werkstatt. Es entstand Sachschaden im mittleren

dreistelligen Bereich.

Durch einen Zeugen konnte am Montag (29.05.2023) gegen 20.00 Uhr eine Person in

diesem Bereich beobachtet werden. Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, 40 Jahre, 190 cm groß, blasses Gesicht, blaue Augen, dicke schwarze Jacke

und schwarze Kapuze.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten sich bei

der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter 0821/323-2310 zu melden

