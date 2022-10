Spickel – Auseinandersetzung im Zoo Augsburg

Am Sonntag (30.10.2022) kam es gegen 16:30 Uhr an einem Spielplatz im Zoo Augsburg zunächst zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Kindern. Daraufhin ging ein bislang unbekannter Mann auf die 26-jährige Mutter mehrerer der Kinder los. Er fing an diese zu beleidigen und schlug die 26-Jährige. Im Anschluss entfernte er sich mit seinen Kindern vom Spielplatz.

Die 26-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 50 Jahre alt, schlank, kurze und glatte Haare. Er trug eine lila Jeans und einen roten Pulli und führte einen türkisen Rucksack mit sich.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der PI Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.

Firnhaberau – Einbruch in Gaststätte

In der Zeit von Donnerstag (27.10.2022) 18:30 Uhr auf Freitag (28.10.2022) 07:10 Uhr wurde in eine Sportgaststätte in der Straße Unterer Auweg eingebrochen. Durch eine unbekannte Person wurden hierbei Wertgegenstände und Bargeld im zweistelligen Bereich entwendet.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3810 zu melden.

Pfersee – Versuchter Handtaschenraub

Am Freitag (28.10.2022) kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Raubdelikt in der Balanstraße. Eine 97-Jährige war in der Balanstraße spazieren, als ein unbekannter Mann mit einem Fahrrad an ihr vorbeifuhr. Hierbei versuchte der Mann die Tasche der 97-Jährigen, welche sich auf dem Rollator der Frau befand, zu greifen. Hierbei riss er den Rollator um, weshalb die 97-Jährige stürzte und sich dadurch verletzte. Der unbekannte Mann floh im Anschluss ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 25 bis 30 Jahre alt, größere Statur und er fuhr mit einem Fahrrad.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3810 zu melden.

