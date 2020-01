Verkehrsunfallflucht in Kaufering

Zwischen dem 30.12.2019, 17:00 Uhr bis 31.12.2019, 04:45 Uhr wurde durch einen bislang nicht bekannten Fahrzeugführer in Kaufering in der Welfenstraße ein geparkter Pkw angefahren. Der Unfallverursacher verständigte weder den Halter es beschädigten Fahrzeuges, noch verständigte er die Polizei. An dem beschädigten Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500,00 Euro.

Die Polizei Landsberg bitte um sachdienliche Hinweis bezüglich des Unfallverursachers unter 08191/9320.

Sachbeschädigung durch Brandlegung in Scheuring

Am 31.12.2019, gegen 11:00 Uhr sollen zwei bislang unbekannte Jugendliche in Scheuring im Postweg mit Feuerzeug und Wunderkerzen gezündelt haben. Hierbei geriet offensichtlich die Hecke eines dortigen Wohnanwesens in Brand. Die beiden Jugendlichen seien daraufhin mit Fahrrädern in unbekannter Richtung geflohen. Beschrieben wurden die beiden Buben als etwa 12 bis 15 Jahre alt. Auffällig waren die Aufkleber des „Monster-Energie-Drinks“ auf den beiden Fahrrädern. Durch das rasche Entdecken des Brandes und den erfolgreichen Löschversuch durch eine Anwohnerin konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden. An der Hecke entstand durch den Brand ein Sachschaden in Höhe von 500,00 Euro.

Die Polizei Landsberg bitte um sachdienliche Hinweis bezüglich der Jugendlichen unter 08191/9320.

Sachbeschädigung durch unbekannte Täter in Landsberg

Zwischen dem 10.12.2019 und dem 26.12.2019 wurde in der Tiefgarage des „Landsberg Center“ in Landsberg, Augsburger Straße, eine Seitenwand beschädigt. Die unbekannten Täter traten hierzu erst das Eingangstor aus der Führungsschiene und gelangten so in die Tiefgarage. An einer Seitenwand wurde dann die Holzverkleidung und der Putz abgetreten. Der Sachschaden in der Tiefgarage wird auf etwa 2.000,00 Euro geschätzt.

Die Polizei Landsberg bitte um sachdienliche Hinweis unter 08191/9320.

Körperverletzung nach einem Böllerwurf in Landsberg / Ellighofen

Am 31.12.2019 um 22:00 Uhr marschierten drei Jugendliche in Ellighofen die Fuchstalstraße entlang. Nach dem einer der Heranwachsenden einen Böller warf, kam es mit einem 65-jährigen Herrn zum Streitgespräch. In dessen Verlauf nahm der Mann einen Holzstock und schlug damit auf einen 20-jährigen jungen Mann aus der Gruppe ein. Durch die Schläge wurde dieser leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Sachbeschädigung durch eine Silvesterrakete in Windach

Am 01.01.2020 um 0:05 Uhr wurde in Windach von der Kirche in der Lindenstraße aus, aus einer Gruppe Jugendlicher heraus eine Rakete gezielt auf ein Wohnhaus in der Mühlbachstraße geschossen. Durch diese Rakete wurde eine Glasscheibe der Haustüre zerstört. Bislang konnte der Schütze nicht ermittelt werden. An der Türe entstand ein Sachschaden um die 250,00 Euro.

Die Polizei Landsberg bitte um sachdienliche Hinweis unter 08191/9320.

Brand eines Müllcontainers durch Feuerwerkskörper in Landsberg

Vermutlich durch einen verirrten Feuerwerkskörper wurde am 01.01.2020 um 0:30 Uhr in Landsberg, Am Ziegelanger, ein Müllcontainer in Brand. Dieser konnte durch eine Anwohnerin mit einem Eimer Wasser gelöscht werden, bevor das Feuer sich ausbreiten konnte. Die Feuerwehr Landsberg übernahm die Nachlöscharbeiten. Es kam durch das Eingreifen der Anwohnerin zu keinem Nennenswerten Sachschaden.

Brand zweier Mülltonnen durch Feuerwerkskörper in Penzing / Ramsach

Am 01.01.2019 zwischen 04:50 und 05:00 Uhr kam es in Ramsach im Faretshauser Weg zu einem Brand zweier Mülltonnen. Vermutlich sind die beiden Mülltonnen durch darauf abgelegte Feuerwerkskörper in Brand geraten. Durch das Feuer wurde eine Fensterscheibe beschädigt. Die beiden Mülltonnen wurden zerstört. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf etwa 1.500,00 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Ramsach hatte den Brand rasch löschen können. Die Feuerwehren Schwabhausen und Kaufering waren ebenfalls alarmiert, mussten jedoch nicht mehr weiter eingreifen.

