Polizeibericht Landsberg vom 07.04.2020

Beuerbach-Verkehrsunfall beim Überqueren der Kreuzung

Eine 32-jährige PKW-Lenkerin befuhr mit ihrem PKW, Opel Astra, die Staatsstraße 2027 in südlicher Richtung. Als sie die Kreuzung der Kreisstraße LL7 überqueren wollte, übersah sie das Fahrzeug, BMW, einer 55-jährigen Dame. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden PKWs. Der Opel Astra krachte frontal in die linke Seite des BMW. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und kamen in das Klinikum Landsberg am Lech. Die Fahrzeuge mussten aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 17000 Euro.

Scheuring-Zusammenstoß zweier Radfahrer

Ein 13-jähriges Mädchen fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg vom Zollhaus kommend in Richtung Scheuring. Ihr kommt ein 65-jähriger Radfahrer entgegen. Als das Mädchen während der Fahrt versucht etwas an ihrem Fahrrad zu befestigen verliert sie die Kontrolle und stößt mit dem entgegenkommenden Fahrrad zusammen. Der Mann stürzte dabei so schwer, dass er mit einer Oberarmfraktur ins Klinikum nach Landsberg verbracht werden musste. Das Mädchen hatte keinerlei Verletzungen. Der Sachschaden am Fahrrad beträgt ca. 2000 Euro

Schwifting-Kontrolle über das Fahrzeug verloren

Ein 19-jähriger PKW Lenker befuhr mit seinem PKW, BMW, die Ammersee Straße in nördlicher Richtung. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ins Schleudern .Ein sofortiges Lenkmannöver um das Fahrzeug wieder kontrollieren zu können war vergebens. Es folgte ein Zusammenstoß mit einem Strommasten der rechts neben der Straße stand. Der Fahrer und sein Beifahrer hatten Glück und blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro.

