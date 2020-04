Polizeibericht Landsberg vom 10.04.2020

Scheuring, St 2027-Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Eine 54 jährige und eine 34 jährige Frau befuhren gestern Nachmittag mit ihren Pkw die St 2027 in östlicher Fahrtrichtung. An der Kreuzung mit der Ortsverbindungsstraße Scheuring – Kaufering, wollte die 54 jährige nach links in Richtung Scheuring abbiegen. Aufgrund Gegenverkehrs musste sie hierzu auf der Straße anhalten (Fahrtrichtungsanzeiger eingeschaltet). Die hinter ihr fahrende 34 jährige übersah dies und fuhr mit ihrem Pkw auf das Heck der stehenden Frau auf. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die 34 jährige erlitt einen Schock und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht. Es wurde keine Verletzung festgestellt. Sachschaden Gesamt: Ca. 9000 EUR

Landsberg am Lech-Straßenverkehrsgesetz – Drogeneinwirkung

Der 24 jährige Mann wurde in der Iglinger Straße heute in den frühen Morgenstunden einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der 24 jährige gab auf Nachfrage an, vor 2 Tagen Marihuana in Form von 2 “Joints” konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Urintest verlief positiv auf THC. Blutentnahme auf der Dienststelle. Anzeige folgt.

Landsberg am Lech-Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz und Infektionsschutgesetz

3 Männer, (25, 28 und 35 Jahre alt) wurden gestern Abend als Gruppe bezüglich der aktuell geltenden Ausgangsbeschränkungen einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten diese keinen triftigen Grund für ihren gemeinsamen Aufenthalt nennen. Die Personen zeigten sich bei der Kontrolle gegenüber den Beamten aggressiv und äußerst unkooperativ. Eine räumliche bzw. familiäre Bindung zwischen den Personen besteht nicht. Folglich wurde allen Personen ein Platzverweis erteilt. Kurze Zeit später wurden die Personen erneut im Stadtgebiet festgestellt und ein erneuter Verstoß nach dem Infektionsschutzgesetz aufgenommen. Bei der Durchsuchung vor Ort wurde beim 25 jährigen ein “Joint” in der linken Jackentasche aufgefunden.

Anzeige nach dem BTMG folgt zusätzlich.

Landsberg am Lech-Bes. schw. Fall des Diebstahls eines Mopeds/Kraftrades

30 jähriger Landsberger kommt auf Dienststelle und meldet Diebstahls seines 50er Rollers. Der Roller stand mittels Lenkradschloss gesichert am Fahrradständer vor dem Wohnhaus. Ein Passant hat 2 Männer in der Saarburgstraße gesehen, wie sie den Roller (Malaguti/ F15 Firefox LC / grün) in der Tatzeit 09.04.2020 (Do), 16:30 bis 09.04.2020 (Do), 18:00 weggeschoben haben.

Schaden ca. 500.– Euro

Bitte um Zeugenhinweise!

Landsberg am Lech-Diebstahl eines Fahrradanhängers

Die Geschädigte kommt auf Dienststelle und teilt Diebstahl ihres Fahrradanhängers (grün, Marke Croozer) mit. Sie stellte ihn vor der Wohnung ab und ging kurz in die Wohnung. Als sie wieder herauskam, war der Anhänger weg. Handtasche ohne Inhalt, Kinderspielzeug und Kinderschuhe waren noch im Anhänger und wurden mit entwendet. Schaden ca. 100.—Euro. Bitte Zeugenaufruf. Auch hier handelte es sich um einen Diebstahl in der Saarburgstraße .

Windach-Bes. schw. Fall des Diebstahls von Kupferrohren

Der örtlicher Wassermeister der Gemeinde Windach meldet über Nacht den Diebstahl der kupfernen Dachrinnen am Hochbehälter der Gemeinde Windach. Hinweise auf einen Täter gibt es nicht. Ein unbekannter Täter stieg über den Zaun in das Gelände ein, anschließend wurden die Blitzableiter abgezwickt und die Dachrinnen aus Kupfer samt Fallrohr an der Gebäuderückseite entwendet. Die Kupfergegenstände wurden über den angrenzenden Zaun gehieft und entwendet. Bei dieser Aktion wurde der Zaun ebenfalls erheblich beschädigt. Die Gegenstände wurden vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Bitte um Zeugenaufruf. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500.—Euro

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.