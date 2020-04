Polizeibericht Landsberg vom 12.04.2020

Denklingen – Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Am Samstag, 11.04.2020 gegen 16:15 Uhr, fuhren zwei Herren (54 und 71 Jahre) mit ihren Fahrrädern in Denklingen auf eine Kreuzung zu. Beide wollten nach rechts abbiegen. Dabei stieß der 54-jährige mit seinem Rad gegen das Rad des vorausfahrenden 71-jährigen und stürzte. Hierbei zog sich der gestürzte Radfahrer eine Kopfverletzung zu und musste zur weiteren Abklärung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Schongau gebracht werden. An seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 100,00 Euro.

Landsberg am Lech- Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort / Zeugenaufruf

Ein 25-jähriger Mann aus Klosterlechfeld befuhr am 11.4. mit seinem Pkw gegen 16:15 Uhr die Ortsverbindungsstrecke von Kaufering nach Landsberg. Auf Höhe des Waldfriedhofes kam ihm in einer Rechtskurve ein Fahrzeug auf seinem Fahrstreifen entgegen. Der entgegenkommende Pkw fuhr derart weit auf der Spur des 25-jährigen, dass dieser nicht mehr ausweichen konnte. Der entgegenkommende Pkw touchierte den linken Außenspiegel des Geschädigten. Nach dem Unfall blieb der Unfallverursacher jedoch nicht vor Ort. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, entfernte sich der Pkw in Richtung Kaufering. Am Fahrzeug des Unfallgeschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000,00 Euro.

Sollten Personen den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, so bitten wir diese, sich an die Polizeiinspektion Landsberg unter 08191/9320 zu wenden oder an jede andere Polizeidienststelle.

Landsberg am Lech- Unfall mit Sachschaden

Eine 58-jährige Autofahrerin parkte am 11.04.2020, 14:30 Uhr ihr Fahrzeug neben der Durchfahrt eines Drive-In-Geldautomaten. Sie wollte gerade aussteigen, als ein 39-jähriger mit seinem Pkw die Durchfahrt nutzen wollte. Hierbei touchierte die, sich öffnende Türe den hinteren Kotflügel des vorbeifahrenden Pkws. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 1.300,00 Euro geschätzt.

Geltendorf -Unfall mit Sachschaden an Garage und Pkw

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr eine 45-jährige Geltendorferin am 11.04.2020, 09:00 Uhr mit ihrem Pkw rückwärts gegen die Mauer einer benachbarten Garage. Die Dame konnte sich nach dem Unfall nicht mehr an den Unfallhergang erinnern. Daher wurde ein Rettungswagen zur Untersuchung und Versorgung der Dame an die Unfallstelle geschickt. An der Garage und dem Garagentor entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500,00 Euro. Der Pkw der 45-jährigen wurde ebenfalls stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf 5.000,00 Euro geschätzt. Ob ein plötzliches, gesundheitliches Problem der Dame zu dem Unfall führte bedarf der weiteren Ermittlungen.

