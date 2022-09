Rain OT Überacker – Fahrzeugführer weicht Wild aus

Am Samstagmorgen, gegen 01:54 Uhr, fuhr ein 31jähriger

Baden-Württemberger mit seiner im Pkw befindlichen Familie die St 2027 von

Überacker kommend in Richtung Gempfing entlang. Als ein Wildtier die Fahrbahn

querte, wollte er diesem Ausweichen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das

Fahrzeug geriet auf die linke Fahrspur, kollidierte mit einer am linken Fahrbahnrand

befindlichen Leitplanke und wurde stark beschädigt.

Durch den Unfall wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Seine Ehefrau und der im

Fahrzeug befindliche Säugling blieben glücklicherweise unverletzt.

Am Pkw entstand Totalschaden von ca. 15.000 €.

Mering – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

In der Nacht von Donnerstag, 08.09.2022 auf Freitag, 09.09.2022 wurde ein

im Paarangerweg in Mering abgestelltes Wohnmobil der Marke Mercedes durch einen

unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug war am

Straßenrand versperrt abgestellt. Als der Besitzer am nächsten Morgen gegen 08:00

Uhr zu seinem Wohnmobil zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden an der rechten,

vorderen Fahrzeugseite fest.

Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nach einem

Verkehrsunfall nachzukommen, unerlaubt von der Unfallstelle.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-1710 bei der PI Friedberg zu melden.

Dasing – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, 09.09.22 fuhr ein 35-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem

Pkw Citroen von der Alpenstraße in Dasing nach rechts in die Taitinger Straße ein.

Dabei kam ihm ein dunkler Pkw mittig entgegen, so dass der Citroen Fahrer

ausweichen musste und mit seinem Pkw gegen einen Randstein fuhr, um einen

Zusammenstoß zu verhindern. Dabei platzte der rechte Vorderreifen. Der

Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200,- Euro.

Hinweise nimmt die PI Friedberg unter Tel. 0821/323-1710 entgegen.

Friedberg/Wulfertshausen – Brandfall mit Personenschaden

Am Samstag, 10.09.2022 ging bei der PI Friedberg

gegen 00:25 Uhr die Mitteilung über einen Brand im ersten Stock eines

Mehrfamilienhauses in der Radegunidistraße in Friedberg, OT Wulfertshausen, ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwickelte sich aufgrund eines technischen

Defekts im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses ein Feuer, das durch die Feuerwehr

Friedberg jedoch schnell gelöscht werden konnte. Eine Person wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000,- Euro.

Pöttmes – Verkehrsunfall mit erheblichen Kraftstoffverlust

Am 09.09.22, gegen 11:15 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße

AIC1 an der Abzweigung nach Ingstetten ein Verkehrsunfall zwischen einem

Traktorgespann und einem Pkw. Der 54-jährige Traktorfahrer fuhr auf der

Gemeindeverbindungsstraße in östliche Richtung und übersah beim Einbiegen

auf die Kreisstraße den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw

einer 37-Jährigen Frau aus Pöttmes.

Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen der Traktorfahrer sich eine

Platzwunde am Kopf zuzog und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus

verbracht werden musste.

Aus dem defekten Tank des Traktors liefen ca. 300 – 400 Liter Diesel auf die

Fahrbahn und die angrenzenden Fahrbahnränder. Das Erdreich musste zum

Teil abgetragen und ausgetauscht werden.

Vor Ort waren die Feuerwehren Pöttmes und Schnellmannskreut mit diversen

Verkehrsmaßnahmen betraut. Zudem befanden sich Vertreter des

Wasserwirtschaftsamtes und des Kreisbauhofs vor Ort

Der Sachschaden der beiden Fahrzeuge wird auf ca. 8000 Euro geschätzt.

Kühbach – Alkoholisierter Autofahrer

In den frühen Morgenstunden des 10.09.2022 meldete ein

Verkehrsteilnehmer einen schlangenlinienfahrenden Pkw auf der B300 in

südlicher Fahrtrichtung.

Der Pkw konnte kurz darauf durch eine Streife der Polizeiinspektion Aichach in

Aichach festgestellt und kontrolliert werden. Der Fahrer wies deutliche

Anzeichen auf den Konsum von alkoholischen Getränken auf. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille.



Der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 48-Jährigen Fahrer wird nun

ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

