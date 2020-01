Polizeibericht Region Augsburg vom 11.01.2020

Dinkelscherben-Mit offener Verkaufsklappe durch die Bahnunterführung

Am Freitag kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Bahnunterführung der Kreisstraße A6 zwischen Burtenbach und Dinkelscherben. Der Fahrer eines Verkaufswagens für Döner hatte nicht bemerkt, dass sich die Verkaufsklappe seines Wagens während der Fahrt geöffnet hatte und fuhr mit dieser durch die Bahnunterführung bei Dinkelscherben. Die war dann, für das nun überbreite Fahrzeug, doch zu schmal und der Fahrer blieb mit der Klappe an der Bahnunterführung hängen. Die Klappe wurde herausgerissen und auch am gesamten Aufbau entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Bahnunterführung überstand den Unfall unbeschadet.

Zusmarshausen- LKW-Fahrer übersieht beim Abbiegen Gegenverkehr

Am Freitag kam es gegen 09:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2027 auf Höhe der Autobahnauffahrt i.R. Stuttgart. Ein 39jähriger LKW Fahrer wollte von Zusmarshausen her kommend nach Links auf die Autobahn i.R. Stuttgart abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden VW-Bus einer 41jährigen, die von Wörleschwang her kommend i.R. Zusmarshausen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Am

LKW entstand ein Sachschaden i.H. von ca. 5000,- €, am VW Bus i.H.v. ca. 15.000,- €. Verletzt wurde niemand. Da es sich beim LKW-Fahrer um einen Ausländer handelte wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

Untermeitingen – Einbruch

Am Freitag den 10.01.20, wurde im Zeitraum von 10:45 – 19:45 Uhr, von einem unbekannten Täter die Terrassentüre eines Einfamilienhauses in Untermeitingen aufgehebelt. Im Anschluss durchsuchte der Täter das Haus und entwendete diversen Schmuck und Bargeld. Der Sachschaden beträgt ca. 1200,00 Euro. Der Beuteschaden kann noch nicht beziffert werden.

Es wird gebeten Zeugenhinweise direkt an die Polizeiinspektion Schwabmünchen (08232/960611) oder jede andere Polizeidienststelle zu geben.

Mering – Diebstahl eines E-Bikes

Am Sonntag, 05.01.2020, im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr wurde am Bahnhof in Mering ein hochwertiges, blau-rotes E-Bike der Marke „Specialized“, entwendet. Das Fahrrad war mit einer Kette am Fahrradständer gesichert. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0821/323-1710 an die Polizeiinspektion Friedberg.

Friedberg – Unfallflucht auf Verbrauchermarktparkplatz

Am Freitag, 10.01.2020, im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 12:45 Uhr wurde ein geparkter grauer Toyota Yaris von einem flüchtigen Fahrzeugführer beschädigt. Der Toyota stand geparkt auf dem Parkplatz eines Einkaufladens an der Friedberger Marquardtstraße. Als der Fahrzeugeigentümer nach dem Einkaufen zu seinem PKW zurückkam, musste er einen frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite feststellen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500,00 EUR. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0821/323-1710 an die Polizeiinspektion Friedberg.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.