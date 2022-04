Polizeibericht Region Augsburg vo 10.04.2022

Kissing – Fahrt unter Alkoholeinfluss





Am Freitag (08.04.2022) wurde der Einsatzzentrale mittgeteilt, dass der



Mitteiler von einem BMW-Fahrer auf der Münchner Straße überholt und geschnitten



wurde. Außerdem fuhr dieser mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit innerhalb der



Ortschaft. Die Polizeibeamten konnten den 42-jährigen Fahrer beim einparkten seine



Fahrzeugs antreffen. Als die Beamten nach seinem Ausweis fragten, entfernte er sich



in eine Wohnung und öffnete diese zunächst nicht mehr. Erst als die Polizisten drohten



die Türe gewaltsam zu öffnen, wurde diese vom 42-Jährigen geöffnet. Bei der



anschließenden Personalienfeststellung nahmen die Beamten Alkoholgeruch war. Ein



Test ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Der Fahrer wurde für eine Blutentnahme



mitgenommen. Währenddessen beleidigte und bedrohte er die Beamten mehrfach.



Sein Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn wird unter anderem wegen



Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht

Aichach – Am Freitag (08.04.2022) gegen 12:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz



hinter halb der Postfiliale in Aichach, Augsburger Straße 9 eine Verkehrsunfallflucht.



Der 19-jährige Anzeigeerstatter gab hierbei an, dass ein älterer Herr, ca. 85 Jahre, mit



grau melierten, glatten, dünnen und zurückgekämmten Haaren, mit seinem grauen



Pkw, vermutlich Skoda aus einer Parklücke rückwärts ausfuhr und das vorwärts



geparkte Fahrzeug des Anzeigeerstatters, ein schwarzer 1er BMW, an der



Beifahrertüre beschädigte. Der ältere Herr entfernte sich dann von der Unfallstelle



ohne seine Personalien anzugeben. Der Anzeigeerstatter, der zum Unfallzeitpunkt im



Fahrzeug saß, konnte zu dem grauen Skoda sagen, dass dieser am hinteren linken



Kotflügel vermutlich beschädigt sein müsste und eine Aichacher Zulassung hatte. Mehr



konnte der Anzeigeerstatter aber hierzu nicht angeben. Der Sachschaden am



geparkten BMW wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.



Die Polizei Aichach bittet unter 08251/8989-0 um Zeugenhinweise.

Donauwörth – Am Samstag (09.04.2022) gegen 08:30 Uhr fuhr ein 30-jähriger Fahrer



auf der Bundesstraße 2. Ihm kam etwa 250 Meter vor der Ausfahrt Buchdorf, in einer



langgezogenen Linkskurve auf seiner Fahrspur, ein Fahrzeug entgegen. Dieses



überholte ein ihm ebenfalls entgegenkommendes Fahrzeug.



Der 30-Jährige konnte einen Zusammenstoß nur noch verhindern, indem er seinen



Pkw nach rechts lenkte. Er fuhr in den rechten Straßengraben und kollidierte dabei mit



mehreren Sträuchern. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerkannt fort. Nach



Angaben des Geschädigten handelte es sich bei dem überholenden Pkw um einen



schwarzen Kleinwagen. Das Kennzeichen konnte der Geschädigte nicht ablesen.



Bei dem Fahrzeug, welches durch den Unfallverursacher überholt wurde, soll es sich



um einen silbernen Touring gehandelt haben.



Am Pkw des Geschädigten entstand im vorderen Bereich ein Sachschaden von circa



8.000 Euro, der Schaden an den beschädigten Sträucher und Büsche wird aktuell auf



etwa 500 Euro durch die Polizei geschätzt.



Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der



Telefonnummer 0906-70 66 70 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung



setzen.



Neusäß – Am Donnerstag (07.04.2022) kam es zwischen 15:30 Uhr und 21:30 Uhr zu



einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht auf dem Parkplatz des



Schwimmbads „Titania“ in Neusäß. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im



genannten Zeitraum auf dem Parkplatz abgestellt. Als der Fahrzeughalter nach dem



Schwimmbadbesuch wieder zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er einen Schaden an



der Beifahrertüre. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Den Spuren



zufolge ist der Schaden möglicherweise beim Ein- oder Aussteigen entstanden. Der



Verursacher hatte sich anschließend vom Parkplatz entfernt, ohne seine Daten zu



hinterlassen.



Die Polizei Gersthofen bittet unter 0821/323-1810 um Zeugenhinweise.



Untermeitingen – Am Samstag (09.04.2022) im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 18:30 Uhr,



hatte eine Dame ihren Ford Fiesta im Lechring auf einem Parkplatz am Straßenrand



abgestellt. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug erheblich an der Fahrerseite beschädigt.



Das Schadensbild deutet darauf hin, dass der Schaden durch einen Kleintransporter



oder zumindest durch ein größeres Fahrzeug verursacht wurde.



Nach dem Anstoß entfernte sich der unbekannte Verursacher unerlaubt von der



Unfallörtlichkeit. Am geparkten Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe



von circa 2.000 Euro.



Die Polizei Schwabmünchen bittet unter 08232/9606-0 um Zeugenhinweise

