Diebstahl aus Transporter in Gersthofen

Bereits in der Nacht vom 29.12.2019 auf Montag, den 30.12.2019 wurde die Scheibe eines Transporters auf dem Gelände einer Heizungsfirma in Gersthofen eingeschlagen, hochwertige Werkzeuge von bislang unbekannter Schadenshöhe wurden hierbei entwendet.

Hinweise werden dringend von der Polizei Gersthofen erbeten unter Tel: 0821/323-1810

Sachbeschädigung an 2 Pkw´s in Meitingen

Ein Pkw Audi wurde in der Zeit zwischen dem 21.12. und dem 28.12.2019 am Heck zerkratzt, so dass ein Sachschaden von etwa 1000 Euro entstand.

In der Nacht vom 29.12. auf 30.12.2019 wurde ein weiterer Pkw an selber Örtlichkeit ebenso mit einem Kratzer versehen, hier beträgt der Sachschaden etwa 400 Euro.

Die Polizei Gersthofen nimmt Hinweise unter Tel: 0821/323-1810 entgegen.

Unfall mit erheblichem Sachschaden in Gersthofen

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam am gestrigen Silvestertag gegen 10.30

Uhr ein Pkw von der Fahrbahn ab, fuhr direkt in das Gelände eines

Anhängerherstellers und kam unter einer Reihe neuwertiger Anhänger zum Stehen.

Leicht verletzt konnte der 59jährige Unfallfahrer sein Fahrzeug über das

Schiebedach verlassen und wurde im Klinikum Augsburg vorsorglich behandelt.

Der zunächst geschätzte Schaden an Unfallfahrzeug, Hydrant und Anhängern

beläuft sich auf etwa 84.000 Euro.

Containerbrand in Steppach

Ein Altkleidercontainer brannte in der Feldstraße aus unbekannter Ursache in der

Silvesternacht gegen 01.00 Uhr gänzlich aus, so dass ein Sachschaden von etwa

500 Euro entstand. Die FFW konnte den Container löschen.

Aindling – Brennender Container

In der Silvesternacht, gegen 03:10 Uhr, geriet ein Bauschuttcontainer auf einem Privatgrundstück durch umherfliegende Feuerwerkskörper in Brand. Dieser wurde durch die alarmierte Feuerwehr Aindling gelöscht.

Diedorf – Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Am 30.12.2019 parkte die Geschädigte gegen 11:30 Uhr rückwärts ihren grauen 5er BMW auf dem Parkplatz des Lidl in Diedorf im Eingangsbereich ein. Als sie gegen 12:00 Uhr zurückkam stellte sie fest, dass ihre vordere linke Fahrzeugecke von einem unbekannten Fahrzeug angefahren wurde. Der Schaden dürfte sich auf ca. 1.000 Euro belaufen.

Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise.

Gessertshausen – Fahrradsturz

Der Geschädigte fuhr am 30.12.2019 mit seinem Mountainbike gegen 16:50 Uhr auf einem Waldweg von Gessertshausen kommend in Richtung Kloster Oberschönenfeld. Im Bereich der Zufahrt zum Engelshof stürzte er und verletzte sich hierbei leicht im Gesicht und wurde vom Rettungsdienst in die Uniklinik Augsburg verbracht. Nachdem er einen Fahrradhelm trug wurde er vor weiteren Verletzungen bewahrt.

Welden – Kleinunfall

Am 30.12.2019 fuhr gegen 19:45 Uhr ein Fahrzeugführer auf der Fuggerstraße in Richtung Ortsende. Anschließend verwechselte er vermutlich aus medizinischen Gründen die Einmündung zur Schützenstraße mit einer Hofeinfahrt. Hierbei fuhr er dann gegen die Säule des Hoftores. Der Fahrzeugführer wurde ins Uniklinikum Augsburg zur weiteren Untersuchung verbracht. Alkohol spielte beim Unfall keine Rolle.

Am Pkw entstand dabei ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro, an der Säule ein Schaden von ca. 100 Euro.

Schwabmünchen – Brand eines Müllbehälters

In der Nacht auf den Silvestertag wurde gegen 01:00 Uhr ein brennender Müllgroßbehälter vor dem Jugendzentrum in der Museumstraße festgestellt. Vermutlich wurde ein Feuerwerkskörper in der Mülltonne nicht fachgerecht entsorgt oder in dieser gezündet. Die Mülltonne verbrannte bis zur Unbrauchbarkeit und wurde von der Feuerwehr abgelöscht, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Sachdienliche Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei Schwabmünchen unter Tel. 08232/96060.

Schwabmünchen – Unfallflucht auf Parkplatz

Am 30.12.2019 zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Kaufbeurer Straße eine blaue Mercedes A-Klasse durch ein anderes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt, ohne sich um den Schaden i.H.v. ca. 500 Euro zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise zum Verursacher bzw. dem verursachenden Fahrzeug bitte an die Polizei Schwabmünchen unter Tel. 08232/96060

Schwabmünchen – Straßenverkehrsgefährdung

Am 01.01.2020, gg. 03.45 Uhr, kam ein 19 Jahre alter Pkw Fahrer in der Krumbacher Straße von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen ein Werbeschild. Dabei entstand am Schild ein Schaden von etwa 250 €. Beim Fahrer konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,5 ‰. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheines wurde er wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Oberndorf-Brände an Hecken

Am 31.12.2019 gegen 23:40 Uhr kam es zum Brand an einer Thuja Hecke im

Oberndorfer Ortsteil Eggelstetten. Kurz darauf, zum Jahreswechsel, geriet eine

Thuja Hecke in Rain in der Bayernstraße in Brand. Beide Brände sind nach ersten

Erkenntnissen auf Silvester- Feuerwerkskörper zurückzuführen. Die Brände

beschäftigten in Eggelstetten die Freiwilligen Feuerwehren Oberndorf und

Mertingen mit ca. 30 Personen und in Rain die Freiwillige Feuerwehr Rain mit ca.

20 Personen. Es entstanden Sachschäden von jeweils ca. 500 Euro.

