Polizeibericht Region Augsburg vom 01.01.2021

Silvester im Bereich Zusmarshausen

Im Bereich der Polizei Zusmarshausen verlief die Silvesternacht sehr ruhig. Im Laufe der Nacht wurdeninsgesamt nur 3 Ruhestörungen in den Bereichen Kutzenhausen, Bonstetten und Zusmarshausen gemeldet. Bei der Überprüfung durch die Polizei wurden im Anschluss keine gravierenden Störungen festgestellt.

Diedorf-Verstöße gegen die Ausgangssperre

Am Freitag 01.01.2021 in der Früh gegen 02.00 Uhr wurde ein mit einem Ehepaarbesetzter Pkw in Diedorfkontrolliert.Wegen eines Streits mit den Gastgebern entschloss sich das Mitte50 jährige Paar nach Hause zu fahren. Dies war für die beiden kein triftigerGrund um zwischen 21 und 05 Uhr unterwegs zu sein und sie erwartet nuneine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Ausgangssperre.Außerdem war der Fahrer alkoholisiert. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 1,0Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und den Fahrer erwartet eine weitere Anzeige. Gegen 01.40 Uhr wurde ein weiteres Fahrzeug in Diedorf kontrolliert. Hier war ein Mitte20 jähriges Paar unterwegs, die ebenfalls keinen triftigen Grund hatten, zwischen 21 und 05 Uhr unterwegs zu sein.Auch hier wird eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Ausgangssperre bearbeitet.

Scherstetten – Sachbeschädigung an mehreren Pkws

Im Zeitraum von Mittwoch den 30.12.20 bis Donnerstag den 31.12.20, wurden in Scherstetten von einem unbekannten Täter mindestens drei geparkte Pkws beschädigt. An den Pkws wurde dabei mit einem unbekannten Gegenstand der Schriftzug „DON“ in den Fahrzeuglack eingeritzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf ca. 2000,00 Euro.

Zeugenhinweise können direkt an die Polizei Schwabmünchen, Tel. 08232/96060 oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

Rain am Lech – Verstöße gegen die Ausgangssperre

Während der Silversternacht wurden im Dienstbereich der Polizeiinspektion Rain am Lech insgesamt 10 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt. Die betroffenen Personen hatten gegen die nächtliche Ausgangssperre verstoßen. Die Verstöße wurden zur Anzeige gebracht, da keine triftigen Gründe vorlagen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.