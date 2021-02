Polizeibericht Region Augsburg vom 01.02.2021

Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Leitershofen – Am gestrigen Sonntag (31.01.2021) konnte der Halter eines grauen VW Golf ein großes, eingeritztes „V“ auf seinem Autodach feststellen. Der Golf war am 30.01.2021, in der Zeit zwischen 09.40 Uhr und 11.20 Uhr, am Parkplatz des Friedhofs im Bereich Alte Gasse abgestellt. Zur mutwilligen Beschädigung durch einen Unbekannten wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Der Sachschaden wird mit 1.500 Euro beziffert.

Stadtbergen – In der Hagenmähderstraße (Bereich der 20er-Hausnummern) wurde ein roter Nissan (SUV), im Zeitraum vom 20.01.2021, 18.00 Uhr bis zum 31.01.2021, 09.00 Uhr, an der rechten Fahrzeugseite verkratzt. Der Pkw war im Tatzeitraum am Straßenrand abgestellt und weist nun einen Sachschaden von circa 500 Euro auf.

Hinweise zu beiden Sachbeschädigungen bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323-2610.