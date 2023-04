Polizeibericht Region Augsburg vom 01.04.2023

Mertingen – Unerlaubtes Entfernen vom Unfalllort





Am 30.03.2023 wurde gegen 16:45 Uhr ein auf einem



Supermarktparkplatz geparkter Pkw im Frontbereich beschädigt. Die Schadenshöhe



beläuft sich auf ca. 1.500 €. Hinweise auf den Verursacher bitte an die



Polizeiinspektion Rain am Lech, Tel. 09090/7007–0.





Marxheim –Fahrt unter Alkoholeinfluss





Am Freitagabend wurde ein 48–jähriger Mann einer Verkehrskontrolle



unterzogen nachdem er Probleme hatte mit seinem Pkw die Spur zu halten. Der vor



Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Es folgte



eine Blutentnahme, sowie die Sicherstellung des Führerscheines des Mannes.

Dinkelscherben– Fahrzeug stoßen mit den Außenspiegeln zusammen







Am 31.03.2023, gegen 09:40 Uhr, befuhr ein 50 Jahre alter Mann mit seinem



Kleintransporter die Ustersbacher Straße in Dinkelscherben Richtung Ustersbach.



Der Mann war von der Bahnhofstraße kommend soeben in die Ustersbacher Straße



eingebogen. An der Fahrbahnverengung kurz nach der Einmündung kam dem Mann



ein Kleintransporter der Deutschen Post, geführt von einer 39jährigen Frau,



entgegen. Beide Fahrzeuge stießen im Begegnungsverkehr mit den jeweiligen, linken



Außenspiegeln zusammen. Hierbei wurde lediglich der Außenspiegel der



Postzustellerin beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf nur ca. 50,–



Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Friedberg – Verkehrsunfallflucht





Am 30.03.23, gg. 15:00 Uhr, parkte ein Fahrzeugführer seinen Pkw auf



dem Parkplatz eines Elektromarktes in der Augsburger Straße in Friedberg ein.



Als er gg. 16:40 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam stellte er einen frischen



Unfallschaden am Heck des Pkw fest.



Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000.– Euro.



Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen



Pflichten nachzukommen.



Zeugen der Unfallflucht werden gebeten sich unter Tel. 0821/323–1710 mit der



Polizeiinspektion Friedberg in Verbindung zu setzen.





Kissing – Verkehrsunfall





Am 31.03.23, gg. 16:50 Uhr, kam es zu einem schadensträchtigen



Verkehrsunfall in Kissing. Ein Verkehrsteilnehmer wollte mit seinem Pkw von der Ahornstraße in die Kirchstraße einbiegen. Hierbei übersah er eine Pkw–Lenkerin mit ihrem Fahrzeug auf der vorfahrtsberechtigten Kirchstraße. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Aufgrund des Zusammenstoßes touchierte die Pkw–Lenkerin mit ihrem Pkw zunächst einen Zaun und anschließend einen geparkten Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 47000.– Euro.

B300 -Alkoholisierter Schlangenlinienfahrer durch Polizei gestoppt

Am Freitag, den 31.03.2023, gegen 22:52 Uhr, stoppte die Polizei einen 29–



Jährigen, der Schlangenlinien auf der B300 von Unterwittelsbach kommend in



Richtung Dasing fuhr. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22



Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen „Trunkenheit im Verkehr“ (§ 316 StGB).





Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw vor dem Landkreisstadion in



Aichach

Am Mittwoch, den 29.03.2023, wurde im Tatzeitraum 19:00 – 20:15 Uhr ein



geparkter Pkw mit einem spitzen Gegenstand von einem unbekannten Täter



zerkratzt. Die Schadenshöhe belaufen sich nach ersten Schätzungen auf circa



1.000,00 Euro.



Hinweise erbittet die PI Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989–0.

Aichach – Kinderscooter bei Verkehrsunfallflucht beschädigt

Am Freitag, den 31.03.2023, gegen 14:00 Uhr, wollte ein 10–Jähriger die



Neubauer Kreuzung in Aichach mit seinem Scooter überqueren. Hierbei



erfasste ihn ein nach rechts abbiegender unbekannter Pkw. Das Kind stürzte



und verletzte sich leicht. Das Kind begab sich anschließend mit den Eltern



selbstständig zu einer ärztlichen Untersuchung. Der unbekannte Pkw–Fahrer



entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Kinderscooter



wurde ebenfalls durch den Zusammenstoß beschädigt.



Die PI Aichach erbittet Hinweise zu dem flüchtigen Pkw–Fahrer unter der



Telefonnummer 08251/8989–0.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.