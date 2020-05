Polizeibericht Region Augsburg vom 01.05.2020

Meitingen -Erlingen – Sturz mit Fahrrad

Ein 40jähriger Radfahrer fuhr gestern Nachmittag in Erlingen auf der Lerchenfeldstraße in Richtung Meitingen. In der Unterführung der B 2 stürzte er und verletzt sich dabei an der Schulter. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die Streife festgestellt, dass der Radler stark alkoholisiert war. Er kam ins Krankenhaus Wertingen zur Behandlung. Dort musste er sich auch einer Blutentnahme unterziehen und bekommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Gablingen -Versuchter Trickbetrug

Am Donnerstagvormittag erhielt eine 70jährige Dame einen Anruf eines unbekannten Täters. Er gab an, dass sie 28.500,- EUR in einer Sonderziehung gewonnen hätte. Eine Transportfirma würde das Geld in einem Koffer bei ihr vorbeibringen. Sie müsste nur 1.100,- EUR Gebühr für die Transportfirma und den Notar überweisen.

Die Seniorin durchschaute aber den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Neusäß -Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Am Donnerstag, gegen 09.00 h, fuhr ein 39jähriger Pkw-Fahrer auf der Ortsverbindungsstraße Augsburg – Hirblingen in nördlicher Richtung. Er wollte nach links auf die Auffahrt zur A 8 abbiegen.

Dabei übersah er allerdings ein entgegenkommendes Fahrzeug einer 34jährigen Dame und es kam zu einer Kollision. Dabei wurde die Dame leicht am Arm verletzt. Ihr Pkw wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 27.000,- EUR.

Vorfahrtsverstoß auf der Kreisstraße A 5 bei Horgau

Am Donnerstag, den 30.04.2020, gegen 09:30 Uhr, wollte ein 80 jähriger Pkw-Lenker von der Fischzucht in Horgau kommend auf die Kreisstraße A 5 einbiegen. Dabei übersah er den Pkw eines 59 Jahre alten Mannes, welcher von Horgau Bahnhof kommend Richtung Staatsstraße 2510 unterwegs war. Beim Einbiegen mißachtete der 80-Jährige die Vorfahrt des anderen Fahrzeugs und es kam zu einer Streifkollision. Dabei entstand ein Gesamtschaden von ca. 4500,- Euro. Verletzt wurde glücklicherweise bei dem Verkehrsunfall niemand.

Aichach – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am gestrigen Abend, gegen 18.45 Uhr, kam es auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Aichach und Oberwittelsbach zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 73-jähriger Aichacher war mit seinem Pkw, Mitsubishi, grau, in Richtung Oberwittelsbach unterwegs. Ein weißer Kleintransporter, welcher entgegenkam, befand sich zum Teil auf der Fahrspur des Aichachers und es kam zu einem „Spiegelklatscher“. Nach dem Unfall entfernte sich der Kleintransporter, ohne seine erforderlichen Angaben zu ermöglichen. Verletzt wurde der Fahrer des Pkw hierdurch nicht. An seinem Pkw entstand jedoch ein Sachschaden an seinem linken Außenspiegel, in Höhe von ca. 250,- Euro.

Hinweise erbeten an die Polizei Aichach.

Friedberg – Sachbeschädigung

Im Zeitraum vom 24.04.-28.04.2020 wurde an ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Bahnhofstr. 23 in Friedberg von einem unbekannten Täter ein Graffiti angebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250€. Hinweise an die Polizei Friedberg.

Ried/Baindlkirch -Diebstahl eines Fahrrades

Im Laufe des 30.04.2020 wurde in Baindlkirch ein weiß/graues Fahrrad der Marke Cube entwendet. Der Diebstahlsschaden beträgt ca. 500€. Hinweise an die Polizei Friedberg.

Mering – Fahrt unter Drogeneinfluss

Am 30.04.2020 gegen 17:00 Uhr wurde in Mering ein 32 Jahre alter Pkw- Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurdendrogentypische Auffälligkeiten festgestellt.Nachdem ein Urintest positiv verlief wurde dem Fahrer einen Blutprobe entnommen.Den Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500€ sowie ein Monat Fahrverbot.

Eurasburg – Verkehrsunfall mit Kraftrad

Am 01.05.2020 um 02:00 Uhr stellte eine Streife der Polizei Friedberg ein mit zwei Personen besetztes Kraftrad auf der Staatsstraße 2051 auf Höhe Freienried fahrend fest. Nachdem das Streifenfahrzeug zum Zwecke einer Verkehrskontrolle wendete war das Kraftrad zügig außer Sicht geraten. Kurz vor dem Ortseingang Freienried wurde das Kraftrad durch die Streife am Boden liegend festgestellt, beide zuvor auf dem Kraftrad sitzenden Personen, lagen bewusstlos neben dem Fahrzeug. Die beiden leicht alkoholisierten Personen wurden zur weiteren Untersuchung in das Uniklinikum Augsburg verbracht und erlitten vermutlich nur leichte Verletzungen. Den Fahrer erwarten neben der Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund seiner Alkoholisierung auch weitere strafrechtliche Ermittlungen, da das Kraftrad weder zugelassen, noch versichert war und der Fahrer keine Fahrerlaubnis für das Kraftrad besitzt.