Polizeibericht Region Augsburg vom 01.05.2021

Rain am Lech / Wallerdorf – Unbekannte haben vor einem Wohn- bzw. Geschäftsgebäude kleine Mengen Mist abgelegt und den Handlauf am Treppeneingang verunreinigt. Ein Schaden ist dem Eigentümer nicht entstanden.

Rain am Lech / Stadtpark – Kinder oder Jugendliche haben vom Stadtpark aus kleine Steine und leere Getränkedosen gegen zwei Fahrzeuge, welche auf einem privaten Grundstück abgestellt waren, geworfen und sind anschließend geflüchtet. Der Eigentümer konnte die Gruppe von seinem Grundstück aus beobachten und nahm die Verfolgung auf. Trotz Verfolgung und Absuche mit Unterstützung der Polizei konnte die Personengruppe nicht gestellt werden. Zum Feststellungzeitpunkt war an den Fahrzeugen kein Schaden feststellbar.

Rain am Lech -Infektionsschutzgesetz

Die Filialleiterin eines Lebensmittelgeschäftes in Rain konnte am 30.04.2021, gegen 19:00 Uhr, zwei Kunden feststellen, die ohne FFP2-Maske im Laden unterwegs waren. Auf den Verstoß angesprochen, zeigten sich die Kunden unbeeindruckt und uneinsichtig. Die Kunden wurden von der Leiterin aus dem Laden verwiesen. Der Aufforderung wurde zunächst nicht Folge geleistet, stattdessen fing ein Kunde an, die Situation mit seinem Smartphone zu filmen. Erst nach mehrmaliger Aufforderung verließen die beiden das Geschäft. Die Filialleiterin erstatte gegen die bis dato noch unbekannten Personen Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

Schmierereien am Spielplatz in Diedorf

Am Freitag, 30.04.2021, gegen 17.00 Uhr konnte ein 13jähriger von Zeugen beobachtet werden, wie er mit einem schwarzen Eddingstift am Spielplatz in der Kiefernstraße die Rutsche, eine Sitzbank und einen Sichtschutz beschmierte.

Mit den Erziehungsberechtigten des 13jährigen Kindes wurde Kontakt aufgenommen. Weitere Ermittlungen bezüglich eventuell weiterer verübter Schmierereien folgen.

Die Höhe des entstandenen Schaden kann bis dato nicht beziffert werden.

Trunkenheitsfahrt in der Mainacht im Bereich Emersacker

Am Samstag, 01.05.2021, gegen 03.00 Uhr befuhr ein 18jähriger Fahranfänger die Staatsstraße 2034 von Welden nach Emersacker. Dabei kam er selbstverschuldet von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Grünbereich.

Der 18jährige verletzte sich dabei leicht, an seinem Pkw entstand ein Totalschaden von geschätzt 5000 Euro. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,25 Promille.

Fremdschaden entstand nicht.

Der Führerschein wurde vorläufig entzogen.

Stark alkoholisierter Radfahrer in Horgau

Am Freitag, 30.04.2021, gegen 19.00 Uhr wurde die Polizei Zusmarshausen zunächst zu einem verbalen Streit nach Horgau im Bereich des Sportplatzes angefordert.

Der Streit zwischen den drei erheblich angetrunkenen Erwachsenen konnte vor Ort geschlichtet werden.

Kurze Zeit später konnte durch die Polizeistreife einer der drei Personen, ein 52jähriger Mann, in Horgau fahrend auf einem Fahrrad angetroffen werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille.

Der 52jährige wurde zur Dienststelle verbracht und eine Blutentnahme angeordnet. Anschließend wurde er nach Hause entlassen. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt.

Friedberg – Verkehrsunfall

Am Freitag, den 30.04.2021 gegen 11:45 Uhr befuhren die beiden unfallbeteiligten Pkw den La-Crosse-Ring in Friedberg in nördliche Richtung. Der 55-jährige Unfallverursacher befuhr den linken von zwei Fahrstreifen und wollte auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er jedoch den neben ihm befindlichen Pkw. Der 48-jährige Fahrzeugführer auf der rechten Spur reagierte geistesgegenwärtig und zog mit seinem Pkw nach rechts, so dass es zu keinem Kontakt zwischen den Fahrzeugen kam. Hierdurch fuhr er jedoch die Böschung neben der Fahrbahn hoch, so dass sich der Pkw überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer und die Beifahrerin konnten sich lediglich mit Nackenschmerzen selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden ins Krankenhaus Friedberg verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000 €

Dasing – Verkehrsunfall

Am 30.04.2021 gegen 15.00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf dem Reweparkplatz in der Industriestraße in Dasing. Der 50-jährige Pkwfahrer war im Begriff rückwärts aus seiner Parklücke auszuparken und setzte in Schrittgeschwindigkeit zurück. Hierbei übersah er jedoch den hinter ihm querenden 80-jährigen Fußgänger, welcher durch den Pkw leicht touchiert wurde. Allerdings reichte der Kontakt aus, um den Rentner aus dem Gleichgewicht und zu Fall zu bringen. Bei der Erstbehandlung durch den Rettungsdienst wurde ein Notarzt nachgefordert, welcher mit dem Hubschrauber eingeflogen werden musste. Aus diesem Grund wurde durch die Polizei kurzfristig die Bahnhofstraße gesperrt und zum Landeplatz umfunktioniert. Der Herr wurde mit Verdacht auf einen Bruch im Hüft-/Oberschenkelbereich ins Krankenhaus Friedberg verbracht. Die Sperrung der Bahnhofstraße dauerte ca. 20 Minuten an

