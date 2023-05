Polizeibericht Region Augsburg vom 01.05.2023

Friedberg – Bäume mutwillig beschädigt

In einem Fichtenwald im Ortsteil Wiffertshausen nahe des Waldkindergartens wurden in den letzten 14 Tagen ca. 50 Fichtenbäume mutwillig beschädigt. Die Bäume wurden alle quer bis zur Hälfte des Stamms eingeschnitten, so dass diese teilweise umknickten. Die Bäume müssen alle entfernt und ersetzt werden. Der Schaden wird auf ca. 5.000, — Euro beziffert.

Kissing – Unfallflucht

Am Samstag in der Zeit von 09.45 Uhr bis 11.45 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Grünzweigstraße ein blauer VW Golf beschädigt. Der Verursacher fuhr vermutlich rückwärts mit einer Anhängerkupplung gegen den vorderen Stoßfänger des geparkten VW Golf. Hierbei wurde ein Sachschaden von rund 800, — Euro verursacht. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Friedberg erbeten.

Gersthofen – Diebstahl aus Kraftfahrzeug

In der Nacht zum 01.05.23 zwischen 23.00 Uhr und 03.20 Uhr, stahl ein unbekannter Täter aus einem schwarzen Audi Jacken und Geldbörsen. Das Fahrzeug war vor einer Diskothek in Gersthofen geparkt. Die entwendeten Gegenstände wurden durch Disco-Besucher im Fahrzeug zurückgelassen.

Sachdienliche Hinweise an die PI Gersthofen unter der Rufnummer: 0821/323-1810

Meitingen -Sachbeschädigung durch Brandlegung

In der Freinacht wurden durch zwei junge Männer an einem Parkplatz eines Supermarktes eine „Regenbogenfahne“ angezündet. Der Brand konnte durch einen aufmerksamen Passanten gelöscht werden. Sachschaden ca. 100 Euro.

Thierhaupten – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

In der Freinacht wurde durch einen Zeugen beobachtet wie eine Gruppe Jugendlicher einen Gullideckel aushoben und auf die Straße legten. Die Jugendlichen flüchteten im Anschluss.

Die Verkehrsgefahr konnte rechtzeitig beseitigt werden.

Welden-Sachbeschädigung an Schule

Am Sonntag, den 30.04.2023, ca. 19 Uhr, wurde auf dem Gelände der Grund- und

Mittelschule Welden, Ganghoferstraße, ein Starenkobel beschädigt. Ein derzeit noch

unbekannter Täter trat gegen den fest im Boden verankerten Starenkobel, so dass

dieser abbrach. Später wurde der Kobel am Maibaum in Welden vorgefunden. Der

Sachschaden beträgt ca. 20 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.