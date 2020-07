Polizeibericht Region Augsburg vom 01.07.2020

Nördlingen -Bierkasten als Beifahrer

Am Dienstagabend wurde in der Oskar-Meyer-Straße ein 53-Jähriger einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde im Fußraum der Beifahrerseite ein halb geleerter Bierkasten festgestellt. Der Fahrer räumte dann ein, dass er während der Fahrt „ein paar“ Bier getrunken hätte. Er musste deshalb eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und der Führerschein wurde auch gleich einbehalten. Strafrechtliche Konsequenzen folgen.

Lauingen – Schlangenfund

Am 30.06.2020 gegen 11:20 Uhr meldete eine Anwohnerin, dass sie im Gebüsch vor einem Mehrfamilienhaus in der Waihengeyerstraße in Lauingen eine Schlange gesichtet hat. Die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten mit einem Eimer eine amerikanische weiße Kornnatter einfangen. Das etwa einen Meter lange Exemplar wurde einem Reptilienexperten übergeben. Über die Herkunft des Tieres bestehen derzeit keine Erkenntnisse.

Oberottmarshausen -Einbruch in Lagerhalle

Im Zeitraum von Montag (29.06.2020), 20:30 Uhr, bis Dienstag (30.06.2020) 09:00 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in die Lagerhalle eines Landwirts in der St.-Ulrich-Straße ein. Daraus wurden mehrere Werkzeuge / Geräte der Marke Makita, darunter Winkelschleifer, Bohrmaschine, Kreissäge und weiteres Zubehör entwendet. Der Beuteschaden wird auf insgesamt ca. 1100 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise unter der Tel. 08234/9606-0.

Gersthofen – Unbekannter leert Metallcontainer

Im letzten Monat leerten Unbekannte auf einem Betriebsgelände an der Ludwig-Hermann-Str. einen Altmetallcontainer. Die Diebe erbeuteten ca. 1 Tonne Kupfer im Wert von ca. 5.000,- €.

Meitingen – Diebstahl von Baumaterial

Die Täter öffneten an der rückwärtigen Zufahrt zu einer Baustelle an der Bertha-Benz-Str. ein Zufahrtstor, um so aufs Gelände zu gelangen. Anschließend luden die Diebe Baumaterial und einen Metallzaun samt Palette auf. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 1.600,- €. Die Tat ereignete sich bereits letzte Woche von Donnerstag auf Freitag.

Mering -Diebstahl

Am Mittwoch, den 01.07.20, gegen 01:30 Uhr lieferte ein 35-jähriger Lkw-Fahrer, Waren an einen Supermarkt in der Holzgartenstraße an. Ein 39-jähriger konnte beobachten wie der Lkw-Fahrer Waren von einer Palette in sein Führerhaus vom Lkw verbrachte. Der Zeuge informierte das zuständige Logistikzentrum. Dieses informierte die Polizei. Bei einer Nachschau konnten im Lkw Waren (Lebensmittel) im mittleren einstelligen Bereich festgestellt werden. Gegen den Lkw-Fahrer wird nun wegen des Tatbestandes des Diebstahls ermittelt.

Steinach-Sachbeschädigung

Am Dienstag, den 30.06.20, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 20:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter die Fensterscheibe eines Anwesens in der Unterdorfstraße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Tel.: 0821/323-1710 entgegen.

Friedberg – Diebstahl

Am Dienstag, den 30.06.20, in der Zeit von 19:25 Uhr bis 19:45 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter Handys und Bargeld. Die Geschädigten 15- und 17-jährigen befanden sich am Baggersee in Friedberg. Die Wertsachen lagen auf ihrem Platz auf der Liegewiese. Es entstand ein Diebstahlsschaden in oberen dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Tel.: 0821/323-1710 entgegen.

Hinweis der Polizei: Wertsachen niemals unbeaufsichtigt am Liegeplatz lassen!

Friedberg –Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am Dienstag, den 30.06.20, gegen 13:50 Uhr, fuhr ein 61-jähriger mit seinem Pkw auf der Hans-Böller-Straße. Er wollte nach rechts in den Chippenham-Ring einbiegen. Eine 23-jährige Radfahrerin wollte von der Hans-Böller-Straße kommend den Chippenham-Ring in Richtung Röntgenstraße überqueren.

Der 61-jährige erkannte noch mehrere Radfahrer die in gleicher Richtung wie die 23-järhige fuhren und lies diese die Straße überqueren.

Schwabmünchen-Diebstahl aus Handtasche

Am gestrigen Montag war, gegen 12:30 Uhr, eine 60-jährige Frau beim Einkaufen in einem Lebensmitteldiscounter in der Kaufbeurer Straße in Schwabmünchen. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse entwendet worden war. Sie hatte ihre Handtasche, in der sich die Geldbörse befand, an den Einkaufswagen gehängt. In der Geldbörse waren Personalausweis, Führerschein und mehrere Kreditkarten der Frau.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Schwabmünchen unter der TelNr: 08232/9606-0

Schwabmünchen- Sachbeschädigung durch Graffiti

Im Zeitraum vom 08.06.2020 bis 26.06.2020 wurde die Mauer des ehemaligen Amtsgerichts in der Fuggerstraße in Schwabmünchen mit dem Schriftzug „George Floyd“ beschmiert. In den Briefkasten wurde eine unbekannte Flüssigkeit geschüttet. Der Sachschaden beläuft sich auf 200 €

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Schwabmünchen unter der TelNr: 08232/9606-0

Zusmarshausen- Verkehrsunfall – Kradfahrer gestürzt

Gestern Abend um 19.42 Uhr fuhr ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer von der Ortsmitte kommend auf der Wertinger Straße in Zusmarshausen in Richtung Kreisverkehr. Kurz vor der Einfahrt zum Kreisverkehr lag mittig auf der Fahrbahn eine Spur von Sand und Kies. Hier geriet der 17-jährige ins Rutschen und stürzte alleinbeteiligt auf seine rechte Seite. Bei dem Sturzgeschehen verletzte er sich nicht. Es entstand aber ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Zusmarshausen-Verkehrsunfall beim Ausparken

Am gestrigen Morgen um 08.30 Uhr touchierte ein 48-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw Opel Vivaro beim Ausparken am Schulparkplatz an der Stadionstraße in Zusmarshausen einen geparkten Pkw VW Golf und verursachte einen Gesamtsachschaden von 1.000 Euro.

Druisheim – Alkoholisierter Pkw-Fahrer

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle fiel in Druisheim ein 29-jähriger Pkw-

Fahrer am 30.06.2020, gegen 21.30 Uhr durch Alkoholgeruch auf. Ein Vortest ergab

einen Wert von knapp einem Promille, weshalb auf der Dienststelle der PI Rain mit

dem beweiskräftigen Prüfgerät ein weiterer Test mit dem gleichen Ergebnis

durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde bei dem für eine Rieser Firma arbeitenden

Fahrer unterbunden – ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wird eingeleitet.

Kühbach -Pedelec-Fahrerin stürzt und verletzt sich leicht

Eine 14-jährige Schülerin verletzte sich heute Vormittag gegen

10.30 Uhr bei einem Sturz von ihrem Pedelec leicht und wurde mit einem

Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Mädchen wollte vom

Marktplatz über die Aichacher Straße in die Paarer Straße einfahren, als

gleichzeitig ein Lkw von der Schrobenhausener Straße in die Aichacher Straße

einbog. Offenbar erschrak das Mädchen aufgrund des großen, herannahenden

Fahrzeugs so sehr, dass sie zu Fall kam und vor dem Fahrzeug auf der Straße

landete. Der Fahrer des Lkw konnte glücklicherweise rechtzeitig halten, so dass

es zu keiner Berührung mehr kam. Es entstand geringer Sachschaden am

Fahrrad.

