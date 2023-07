Polizeibericht Region Augsburg vom 01.07.2023

Unfallflucht in Adelsried

Am 30.06.2023, gegen 10:15 Uhr, touchierte am Parkplatz der Raiffeisenbank

Adelsried eine 73 Jahre alte Frau beim Ausparken den hinter ihr geparkten Pkw einer

63 Jahre alten Frau. Die Unfallverursacherin fuhr nach dem Zusammenstoß weiter,

ohne sich um den Schaden zu kümmern. Da der Unfall durch einen unbeteiligten

Zeugen beobachtet worden war und dieser sich das Kennzeichen des flüchtigen

Pkws gemerkte hatte, konnte die Verursacherin durch die Polizei schnell ermittelt

werden. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom

Unfallort. An beiden Fahrzeugen entstand nur geringer Schaden von jeweils ca. 300,-

Euro.

Zusmarshausen- Diebstahl eines hinterlegten Pakets

Am 27.06.2023 wurde in Zusmarshausen, Schloßstr. 21, ein vor dem Haus

hinterlegtes Paket durch einen unbekannten Täter entwendet. Ein Paketdienst hatte

das Paket ausgeliefert und gegen 17:23 Uhr vor genanntem Wohnanwesen abgelegt.

Bereits gegen 17:30 Uhr war das Paket dann verschwunden. Beim Diebesgut handelt

es sich um einen Lautsprecher, dessen Wert mit 32,- Euro beziffert wird. Wer

Hinweise zum Täter oder Tathergang geben kann, wird gebeten, sich unter der

Telefonnummer 08291/ 18 90 – 0 bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen zu

melden.

Dinkelscherben- Verkehrsunfall zwischen Pkw und Linienbus mit leicht verletzter Person

Am 30.06.2023, gegen 12:45 Uhr, wollte ein 39 Jahre alter Mann mit seinem Pkw aus

einer Parkbucht am Bahnhofsplatz in Dinkelscherben vom Fahrbahnrand anfahren

und in einem Zug wenden. Dabei übersah er einen, von einem 64 Jahre alten Mann

geführten Linienbus, welcher von der Bahnhofstraße Richtung Bahnhofsvorplatz

abgebogen war und zur Haltestelle vor dem Bahnhofsgebäude weiterfahren wollte.

Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der Pkw-Fahrer leicht verletzt. Er

mußte zur Behandlung in die Universitätsklinik Augsburg eingeliefert werden. An

beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 30000,-

Euro.

Thierhaupten -Betrunkener Pkw-Lenker

Am 01.07.2023 gegen 01.10 Uhr wurde ein 25-jähriger Pkw-Lenker in

Thierhaupten einer Verkehrskontrolle unterzogen. Schnell stellte sich heraus, dass der

junge Mann zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,58

o/oo. Der 25-Jährige wurde wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt, seinen

Führerschein musste er noch an Ort und Stelle abgeben

Aindling -Sachbeschädigung

Im Rahmen von Wartungsarbeiten ist am 27.06.2023 im

Kochweg/Peter-Sengl-Straße ein beschädigter Verstärkerpunkt von Vodafone

festgestellt worden. Durch einen unbekannten Täter ist die obere Abdeckung

des Verstärkerpunktes mittels eines unbekannten Gegenstands eingedrückt

worden. Da die Wartungsarbeiten immer in unregelmäßigen Abständen

durchgeführt werden, kann die genaue Tatzeit nicht genannt werden. Es

entstand ein Schaden von ca. 100 €.

Sachdienliche Hinweise sind der Polizeiinspektion Aichach unter der

08251/8989-0 mitzuteilen.

Baar – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 30.06.2023, gegen 12:45 Uhr, befuhr ein 85-jähriger Fahrzeugführer

die Gemeindeverbindungsstraße von Heimpersdorf in Richtung Neukirchen.

Zur selben Zeit befuhr eine 28-jährige Fahrzeugführerin die St. 2047 in

Fahrtrichtung Baar. Der 85-jährige Fahrzeugführer wollte von der

Gemeindeverbindungsstraße nach rechts auf die St. 2047 abbiegen und

übersah dabei die von links kommende und vorfahrtsberechtigte

Fahrzeugführerin. Die 28-Jährige ist bei dem Unfall an der rechten Hand leicht

verletzt worden. Der 85-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach

dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es

entstand ein Sachschaden von ca. 15000 €

