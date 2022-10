Rain – Diebstahl

Am Vormittag des 30.09.2022 wurden am Bahnhof Teile eines Fahrrades im

Wert von rund 50 Euro entwendet. Die Polizei Rain bittet um Hinweise unter der

Telefonnummer 09090/7007-0.

Rain – Betrug

Eine 44-Jährige erhielt am Nachmittag des 28.09.2022 den Anruf eines

unbekannten Täters. Der Geschädigten wurde vorgegeben, sie hätte mehr als 80.000

Euro im Lotto gewonnen. Damit der Gewinn ausbezahlt werden könne, solle die Frau

für Bearbeitungsgebühren und Transportkosten mit 8.000 Euro in Vorleistung gehen.

Die 44-Jährige übermittelte 6.300 Euro an den Täter, bevor sie erkannte, dass sie

betrogen worden war.

Kissing – Verkehrsunfallflucht

Am 30.09.2022, gegen 13:15 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer

die Münchner Straße. Auf Höhe der Römerstraße bog der Fahrzeugführer in diese ein.

An der nächsten Einmündung Römerstraße/Römerstraße kam ein 53-jähriger

Fahrzeugführer von rechts aus der Römerstraße und wollte nach links in Richtung

Münchner Straße abbiegen. Der unbekannte Fahrzeugführer beachtete das für ihn an

der Einmündung geltende rechts-vor-links nicht, sodass der 53-jährige Fahrzeugführer

diesem ausweichen musste und dadurch ein anderes geparktes Fahrzeug touchierte.

Das geparkte Fahrzeug sowie das Fahrzeug des 53-jährigen Fahrzeugführers wurden

dabei leicht beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7500 €. Der

Unfallverursacher konnte unerkannt flüchten.

Merching – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 01.10.2022, gegen 00:05 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Fahrzeugführer

die Staatsstraße 2380 in Richtung Königsbrunn. Ohne äußere Einflüsse kollidierte der

Fahrzeugführer mit der Leitplanke der entgegenkommenden Fahrspur. Ein vor Ort

freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Nach

einer durchgeführten Blutentnahme im Krankenhaus Friedberg konnte der

Fahrzeugführer seinen Weg zu Fuß fortsetzen. An dem Fahrzeug entstand ein

Totalschaden in Höhe von ca. 30000 €. Dem Fahrzeugführer erwartet nun eine

Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol.

