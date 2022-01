Dasing – Briefkasten gesprengt

Im Laufe des Neujahrstages wurde bei der PI Friedberg angezeigt, dass

unbekannte Täter in der Silvesternacht in der Wankstraße einen Briefkasten mittels

eines pyrotechnischen Gegenstandes “gesprengt“ haben. Der Briefkasten wurde total

zerstört, die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 100,–Euro. Sachdienliche Hinweise an

die PI Friedberg.

Meitingen -Alkohol am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle am Neujahrsvormittag wurde beim Fahrer

eines Pkw Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,7

Promille. Der Pkw-Lenker muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige und einem

Fahrverbot rechnen.

Mertingen – Betrunkener Fahrradfahrer gestürzt

Am Silvestermorgen befuhr ein junger Mann den Fahrradweg zwischen

Druisheim und Mertingen. Im Bereich der Unterführung der Staatsstraße stürzte er und

verletzte sich. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp

2,8 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Gestürzte kam

anschließend mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Donauwörth. Den jungen

Mann erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rain – Außenspiegel abgetreten

In der Silvesternacht wurden im Bereich des Klausenbrunnenwegs 2 bzw. 4 die

linken Außenspiegel an zwei geparkten Pkw beschädigt. Es wird davon ausgegangen,

dass die Spiegel mutwillig abgetreten wurden. Der Gesamtschaden wird auf rund 2000

Euro geschätzt.

Die Polizei Rain bittet um Zeugenhinweise, Tel. 09090/7007-0.

Mertingen – Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein 30-Jähriger die

Staatsstraße, kommend von der B2, in Richtung Mertingen. Am Ortseingang überfährt

der Pkw-Fahrer aufgrund eines Sekundenschlafes teilweise den Kreisverkehr und

prallt letztlich gegen eine Straßenlaterne.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An seinem Pkw entstand ein Sachschaden in

Höhe von ca. 8000 Euro.

An der Laterne entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2000 Euro.

Aichach-Klingen -Diebstahl eines Verkehrsschildes

In der Silvesternacht vom 31.12.2021 auf 01.01.2021 wurde

im Ortsteil Klingen, Seeangerstraße, durch eine bislang unbekannte Person

das Ortsschild aus der Halterung entfernt und entwendet. Die Polizei bittet um

Täterhinweise, Tel.: 08251/8989-0.

Dasing -Verletzte nach Unfallflucht

Am Samstag, 01.01.2022 gegen 18:10 befuhr eine 21-Jährige PkwFahrerin mit ihrem BMW die A8 in Richtung München und fuhr an der

Anschlussstelle Dasing von der Autobahn ab. Kurz vor dem Kreisverkehr zur

Aichacher Straße kam ihr ein weißer Pkw der Marke BMW auf ihrer Fahrspur

entgegen. Die Aichacherin musste nach rechts ausweichen und prallte dabei

gegen die Leitplanke. Hierbei zog sie sich eine Schwellung am linken

Handgelenk zu. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden an der rechten

Fahrzeugseite in Höhe von geschätzt 12.000 Euro. Sachdienliche Hinweise

nimmt die Polizei Aichach unter der 08251/8989-0 entgegen.

Untermeitingen -Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 31.12.2021, wurde gegen 13:00 Uhr ein

silberner Mercedes auf dem Parkplatz der ortsansässigen Lidl-Filiale

beschädigt. Bei der Rückkehr des Besitzers zu seinem Pkw, konnte dieser im

Bereich der Beifahrertüre eine Delle, sowie weitere Kratzer feststellen.

Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf ca. 200 Euro.

Graben – Kennzeichendiebstähle

In der Silvesternacht wurden an zwei geparkten Pkws in Graben die

jeweils hinteren Kennzeichen durch unbekannte Personen entwendet. Die

Pkws waren in der Hochstraße und in der Lechfelder Straße geparkt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der

Telefonnummer 08232/96060.

