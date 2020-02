Polizeibericht Region Augsburg vom 02.02.2020

Aichach | Mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt

In der Nacht von Freitag (31.01.2020) auf Samstag (01.02.2020) wurden in

der Krankenhausstraße und der Prieferstraße an insgesamt vier geparkten Pkw die

Außenspiegel abgetreten. Bislang gibt es keinerlei Hinweise auf den oder die Täter.

Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 3800

Euro.

Ebenfalls am Freitagabend, zwischen 18:00 Uhr und 20:30 Uhr, zerkratzte ein bislang

unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand einen in der Münchener Straße

geparkten Mercedes Viano. Der Pkw wurde auf allen Seiten angegangen, der

Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Am Sonntag in der Zeit von 00:00 Uhr bis 08:00 Uhr schlug abermals ein unbekannter

Täter den linken Außenspiegel eines in der Wendelsteinstraße geparkten Seat Ibiza

ab. Hier wird der Schaden auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Aichach bittet in den genannten Fällen um sachdienliche Hinweise unter

der Tel. 08251 8989 -0.

Dillingen | Falscher Spendenaufruf

Ein 34-Jähriger erhielt bereits am Donnerstag (23.01.2020) einen Anruf von

einer unbekannten Person, die ihm von einer Einrichtung für Schwerbehinderte

erzählte. Nachdem der 34-Jährige sich mit einer Spende einverstanden erklärte, erhielt

er nun ein Paket mit vier Mikrofasertüchern sowie eine Rechnung in Höhe von circa 40

Euro. Der Geschädigte erstattete nun Anzeige bei einer Polizeidienststelle.

Personen, bei denen ähnliche Anrufe eingingen oder Zeugen, die Hinweise zum o. g.

Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der PI Dillingen unter der Tel.

09071/56-0 zu melden.

