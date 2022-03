Polizeibericht Region Augsburg vom 02.03.2022

Dillingen – Zuviel Promille: mehrere Anzeigen

Am 01.03.2022 gegen 21.00 Uhr rief ein Taxi-Fahrer um Unterstützung, nachdem er zwei Fahrpassagiere in die Heinrich-von-Knöringen-Straße gefahren hatte. Ein 43-jähriger Fahrgast wollte anschließend das Taxi jedoch nicht verlassen, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Auch die Beamten konnten den 43-Jährigen nicht überreden freiwillig aus dem Taxi auszusteigen. Nachdem die Beamten den Fahrgast mit Zwang aus dem Taxi ziehen wollten, schlug dieser mit Armen und Beinen nach den umstehenden Beamten, so dass er schließlich mit Handschellen gefesselt werden musste. Die Beamten wurden dabei nicht verletzt. Der 43-Jährige war erheblich alkoholisiert und wurde zur PI Dillingen verbracht. Ein dort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 3,5 Promille. Durch einen hinzugezogenen Arzt wurde der Dillinger daraufhin untersucht, zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss durfte der 43-Jährige unter Aufsicht seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle ausschlafen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Tätlichen Angriff auf Polizeibeamte sowie versuchter Körperverletzung ermittelt.

Königsbrunn – Ohne Führerschein Verkehrsunfall verursacht

Am gestrigen Dienstag, 01.03.22, befuhr ein 53-jähriger Mann gegen 17:55 Uhr mit seinem Pkw die Blumenallee in südliche Richtung. An der Kreuzung mit der Lechstraße wollte er diese geradeaus überqueren, um weiter in die Benzstraße zu fahren. Dabei übersah er einen vorfahrtberechtigten Pkw, der die Lechstraße in östliche Richtung befuhr, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Dadurch wurden beide Fahrzeuge beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt, bedurfte aber keiner Behandlung im Krankenhaus.

Allerdings wurde bei der Unfallaufnahme festgestellt, dass er überhaupt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und somit den Pkw gar nicht hätte führen dürfen. Eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis folgt.

