Polizeibericht Region Augsburg vom 02.03.2024

Pöttmes, OT Gundelsdorf – Alkoholisierter Pkw-Fahrer gerät von Fahrbahn ab

In der Nacht des 02.03.2023 gegen 01:25 Uhr fuhr ein

19-jähriger Pkw-Fahrer mit seinen zwei Beifahrern auf der Staatsstraße 2035 von

Gundelsdorf in Richtung Pöttmes. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung und

nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 19-Jährige die Kontrolle über seinen Pkw

und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Unfall

wurden alle drei Insassen leicht verletzt. Bei dem Beschuldigten wurde eine

Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Pkw-

Fahrer wird nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Zusmarshausen-Spritztour mit Freunden

In der Nacht des 01.03.2024 fuhr gegen 23:06 Uhr vom Tankstellengelände in Zus-

marshausen ein blauer Honda Jazz ohne Licht und auffällig langsam weg. Bei der an-

schließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass von den drei männlichen In-

sassen im Alter zwischen 17 und 18 Jahren keiner im Besitz eines Führerscheins war.

Wie vor Ort ermittelt werden konnte, fuhr die Clique von Königsbrunn über die Auto-

bahn A8 nach Jettingen zum dortigen Mc-Donald‘s. Als auf der Rückfahrt dann der

Tank leer wurde, legten sie in Zusmarshausen einen Zwischenstopp ein. Der Fahr-

zeugschlüssel für die Spritztour wurde vorher vom Vater ohne dessen Wissen aus des-

sen Jackentasche entwendet. Gegen den Fahrer wird nun wegen Fahren ohne Fahr-

erlaubnis ermittelt.

Horgau- Kleinunfall

Am 29.02.2024 kam es gegen 15:00 Uhr auf der Kreisstraße A5 im Bereich des Orts-

teils Horgau-Bahnhof zu einem sog. Spiegelklatscher. An beiden Fahrzeugen wurde

der jeweilige Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte

bei ca. 500 Euro liegen.

