Polizeibericht Region Augsburg vom 02.04.2021

Zusmarshausen-Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Wie erst jetzt gemeldet wurde, beschädigte bereits am 29.03.2021 gg. 22:20 Uhr ein Sattelzug bei der Einfahrt auf das Gelände der Tankstelle in Zusmarshausen eine Werbetafel. Dadurch entstand am Sattelzug und der Werbetafel ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

Im Anschluss fuhr der Fahrer mit seinem Sattelzug ohne den Schaden zu melden einfach weiter. Aufgrund der installierten Videoüberwachung konnten jedoch die Kennzeichen des Sattelzugs ermittelt werden.

Langweid a. Lech -Betrunken mit E-Bike gefahren

Am frühen Freitagmorgen fiel einer Zivilstreife der Polizei

Gersthofen der Fahrer eines Pedelec auf, welcher die gesamte Fahrbahnbreite der

Augsburger Straße in Langweid für seine Fahrt benötigte. Bei der anschließend

durchgeführten Verkehrskontrolle konnte mit 1,7 Promille eine erhebliche

Alkoholisierung festgestellt werden. Die Weiterfahrt des E-Bikers wurde unterbunden,

es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich der Herr zudem wegen

eines Verstoßes gegen die geltende Ausgangssperre verantworten.

Gablingen – Sachbeschädigung am Streethockeyplatz

Zwischen dem 28.03.2021 und dem 01.04.2021 kam es im Bereich des

Streethockeyplatzes in Gablingen zu Beschädigungen am dortigen Schuppen und

einem Schaukasten. Die Wand des Schuppens sowie das Glas des Schaukastens

wurden eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR.

Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen, Tel.

0821/3231810, zu melden.

Bobingen -Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Am 01.04.2021 ereignete sich gegen 06.50 Uhr ein Verkehrsunfall in der

Max-Fischer-Straße in Bobingen. Ein 37-jähriger Augsburger fuhr mit seinem Pkw in

Richtung Siedlung und kam zwischen Lindauer und Poststraße aus noch ungeklärter

Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er einen entgegen

kommenden Pkw, der mit zwei Personen besetzt war. Der 41-jährige Fahrer konnte

eine Kollision der Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Zwei Ersthelfer kümmerten sich

bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die verletzten Insassen. Diese wurden zur

weiteren Versorgung ins Bobinger Krankenhaus verbracht, beide Pkw waren nicht

mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bobingen – Nächtliche Rollerfahrt mit Folgen

In den frühen Morgenstunden sollte in Bobingen ein Rollerfahrer einer

allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Diesem gelang es jedoch

kurzfristig, sich in einer Hofeinfahrt zu verstecken, bevor er von den Beamten

schließlich doch entdeckt wurde. Nach kurzer Zeit war auch der Grund für die Flucht

des 24-Jährigen klar: Er hatte über 1,1 Promille Alkohol im Blut, drogentypische

Ausfallerscheinungen und keine Fahrerlaubnis für sein Kleinkraftrad. Ihn erwarten nun

Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

