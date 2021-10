Polizeibericht Region Augsburg vom 02.10.2021

Mering – Vandalismus

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04.45 Uhr, wurden durch zwei unbekannte in der Bahnhofstraße / Zettlerstraße mehrere Straftaten begangen. Zum einen wurde die dortige Bahnunterführung mittels Leerrohren komplett versperrt, so dass ein durchkommen nicht mehr möglich war.

Des Weiteren wurde der Aufzug am Bahnhof mittels eines Fahrrades verklemmt und am Bahnhofvorplatz mehrere Barrikaden aus Wahlplakaten, herausgerissenen Verkehrszeichen, Holzpflöcken und Gullideckeln errichtet.

Der genaue Sachschaden ist derzeit noch nicht eingrenzbar.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen.

Friedberg – dreiste Fahrraddiebe

Bereits am Donnerstag, gegen 18.00 Uhr, ereignete sich ein dreister Fahrraddiebstahl an der Skateranlage Steirer Berg. Einem 13-jährigen Mädchen wurde ihr Fahrrad dort entwendet, nachdem sie die beiden Täter zuvor mit ihr noch unterhielten. Plötzlich sprang einer der beiden auf, setzte sich auf das Fahrrad der Geschädigten und fuhr damit davon, sein Begleiter rannte hinterher. Das auffällige Fahrrad der Marke Cube in der Farbe rose-gold hatte einen Wert von rund 450,– Euro.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. 16-18 Jahre alt, Raucher, schwarzes, kinnlanges Haar, dunkelblaue Jacke

2. 16-18 Jahre alt, kurzes, dunkelblondes, lockiges Haar, schwarzer Nike Rucksack

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen.

Rain am Lech – Verkehrsunfallflucht

Am 01.10.2021, zwischen 11:00 Uhr und 16:15 Uhr, wurde in der Böhmerwaldstraße ein geparkter Pkw am Heck angefahren und beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1200 Euro. Zum Unfallverursacher liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Zwischen dem 28.09.2021 und 30.09.2021 wurde die Umzäunung im Rosenweg 1 angefahren und nicht unerheblich beschädigt. Die Umzäunung gehört zum Betriebsgelände der Fa. Aviko. Vermutlich ist der Schaden durch einen Lkw beim Rangieren entstanden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Der Verursacher ist flüchtig. Die Polizei hat derzeit keine Anhaltspunkte.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise aus der Bevölkerung (Tel. 09090-7007-11)

Rain am Lech – Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, gegen 21:00 Uhr, wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein 27jähriger E-Bike-Fahrer aus Rain angehalten. Ein durchgeführter Alkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 0,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Zudem wurde festgestellt, dass der erforderliche Versicherungsschutz für das E-Bike nicht vorlag.

Welden-Verkehrsunfall aufgrund fehlendem Sicherheitsabstand

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw kam es am Freitag, den 01.10.2021, ca.



16.45 Uhr, in der Bahnhofstraße in Welden. Ein 41jähriger Pkw–Fahrer aus Welden



befuhr die erwähnte Straße und wollte nach rechts auf den Parkplatz des EDEKA–



Verbrauchermarkts abbiegen. Ein hinter ihm fahrender 56jähriger Fahrzeugführer aus



Altenmünster übersah den Abbiegevorgang des vor ihm fahrenden Pkw und fuhr auf



das Fahrzeug auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Beide



Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig und mussten abgeschleppt werden. Der



Verursacher wurde von der Polizei verwarnt.

