Polizeibericht Region Augsburg vom 03.06.2021

Horgau-Auffahrunfall mit Flucht

Am Mittwoch, den 02.06.2021 gg. 17.45 Uhr, fuhr auf der Staatsstraße bei Horgau ein 49-jähriger Pkw-Fahrer leicht auf eine vorausfahrende beim Abbiegen Richtung Agawang fahrende 32-jährige Pkw-Fahrerin auf. Nach dem Auffahrunfall fuhren beide beteiligte weiter und verständigten sich durch Handzeichen. Diese Handzeichen wurden missverständlich gedeutet. Die Pkw-Fahrerin glaubte, dass der andere ihr deute dass er anhalten werde und der Pkw-Fahrer deutete die Handzeichen als Aufforderung zum weiter fahren. Nachdem der Pkw-Fahrer dann tatsächlich weiterfuhr, folgte ihm die Fahrzeugführerin und notierte sich das Kennzeichen des vermeintlich Flüchtenden. Kurz darauf verlor die Pkw-Fahrerin den anderen Pkw aus den Augen und verständigte die Polizei.

Anhand des mitgeteilten Kennzeichens konnte der Verursacher ermittelt werden und es erfolgte die Unfallaufnahme an der Wohnadresse des Verursachers in Kutzenhausen.

Am Pkw der Fahrzeugführerin wurde die hintere Stoßstange leicht verkratzt. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Bei dem Verursacher wurde die vordere Kennzeichenhalterung beschädigt.

Aichach – Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

Am Dienstag. 01.06.2021 zwischen 14:00 Uhr und 15:20 Uhr, beschädigte ein(e) bislang unbekannte(r) Fahrzeugführer*in auf dem Parkplatz der Sparkasse in Aichach einen geparkten Pkw am linken Außenspiegel und flüchtete dann. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Hinweise werden an die Polizei Aichach unter Tel. 08251/8989-0 erbeten.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.