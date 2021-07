Polizeibericht Region Augsburg vom 03.07.2021

Gersthofen – Beinahe-Unfall mit Zivilstreife

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Bauernstraße in

Gersthofen beinahe zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem

Zivilfahrzeug der Polizei Gersthofen. Der PKW kam den Beamten in der Bauernstraße

entgegen und nutzte dabei beide Fahrspuren. Nachdem die Beamten dem

entgegenkommenden Fahrzeug gerade noch ausweichen und so einen

Zusammenstoß verhindern konnten, führten sie eine Kontrolle des Fahrzeugführers

durch. Ein Atemalkoholtest ergab dabei eine Alkoholisierung von über zwei Promille.

Die Weiterfahrt wurde folglich unterbunden, der Fahrzeugschlüssel und der

Führerschein des 45-jährigen Fahrers aus Gersthofen wurden sichergestellt. Ihn

erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Trunkenheit.

Gessertshausen- Kleinunfall

Am 02.07.21 rangierte gegen 14:45 Uhr im Asternweg ein Handwerker mit seinem Gespann. Hierbei stieß er mit dem Heck des Anhängers gegen einen Holzmasten und ein Verkehrszeichen. An beiden entstand leichter Sachschaden in geschätzter Höhe von 100 Euro.

Diedorf- Kleinunfall

Am 02.07.21 wollte gegen 09:45 Uhr eine Fahrzeugführerin auf dem Parkplatz des Rewe-Supermarkts rückwärts aus ihrem Parkplatz ausfahren und übersah dabei einen anderen Pkw. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.700 Euro.

Dinkelscherben- Kleinunfall

Am 02.07.21 fuhr gegen 10:30 Uhr eine Fahrzeugführerin die Eingangstreppe einer Bankfiliale in Dinkelscherben an. An ihrem Pkw entstanden hierdurch Kratzspuren. Ob an der Treppe ebenfalls ein Schaden entstanden ist, muss noch abgeklärt werden.

Diedorf-Anhausen- Sachbeschädigung

Wie der hiesigen Dienststelle jetzt mitgeteilt wurde, wurde in einem Anwesen in der Hopfengartenstraße im Diedorfer Ortsteil Anhausen in der Zeit zwischen dem 13.05.21 und dem 01.07.21 der Rasen immer wieder an mehreren Stellen und ein Bäumchen durch einen unbekannten Täter beschädigt.

Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise.

Königsbrunn – Lkw übersieht Überquerungshilfe

Am Freitag, den 02.07.2021, ereignete sich auf der Lechstraße gegen 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 85-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Straße in westlicher Richtung und übersah auf Höhe des Parkplatzes am Ilsesee eigenen Angaben nach aufgrund der blendenden Sonne mit einem 7,5 Tonnen-Lkw eine Überquerungshilfe für Fußgänger und überfuhr diese. Hierbei wurden die auf der Überquerungshilfe befindlichen Verkehrszeichen beschädigt. Der Lkw musste abgeschleppt werden. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

