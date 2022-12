Rain – Zerstochene Reifen

Im Tatzeitraum vom 30.11.2022 bis 02.12.2022 wurden auf dem

Mitarbeiterparkplatz einer großen Firma die Reifen zweier Pkws aufgeschlitzt. Bei

einem der beiden Pkws wurde zudem die Heckscheibe eingeschlagen. Hinweise bitte

an die Polizeiinspektion Rain unter der Telefonnummer 09090/7007-0

Friedberg -Verkehrsunfallflucht

Am 02.12.2022, zwischen 15.10 Uhr und 16.20 Uhr beschädigte ein

unbekannter Verkehrsteilnehmer, einen in der Augsburger Str. geparkten schwarzen

BMW.

Der Sachschaden liegt bei ca. 1500 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Friedberg unter Telefon

0821/323-1710 zu melden.

Am 02.12.2022 gegen 17.00 Uhr fuhr eine 76-jährige Pkw-Fahrerin von

der Münchner Str. kommend in den Kreisverkehr ein. Ein bisher unbekannter Pkw-

Fahrer fuhr von der Luitpoldstr. ein und missachtete dabei die Vorfahrt der bereits im

Kreisverkehr befindlichen Pkw-Fahrerin, so dass es zum seitlichen Anstoß kam. Der

Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Der Sachschaden liegt bei ca. 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise unter Tel. 0821/323-1710 an die Polizei Friedberg.

Dasing – Verkehrsunfallflucht

Am 02.12.2022 gegen 18.40 Uhr befuhr ein Lkw-Fahrer die Laimeringer Str.

Richtung Laimering. Als der Lkw-Fahrer nach links in die Sielenbacher Straße

einfahren wollte, wurde er von einem entgegenkommenden Lkw am linken

Außenspiegel touchiert. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu

kümmern.

Der Sachschaden liegt bei ca. 800 Euro. Sachdienliche Hinweise unter Tel. 0821/323-

1710 an die Polizei Friedberg.

