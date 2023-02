Aichach – Alkohol- und Drogenfahrt

Am Freitag, den 03.02.2023, wurden durch die Polizeiinspektion Aichach zwei Verkehrsteilnehmer kontrolliert, die unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss

standen. Bei einem 33 Jahre alten Mann wurde durch die Beamten festgestellt,

dass dieser unter Drogeneinfluss steht.

Bei einer weiteren Kontrolle eines 22-Jährigen wurde eine Alkoholwert von 0,56

Promille festgestellt. Beide Männer erwartet nun eine Bußgeldanzeige in Höhe von 500,00 Euro und 1 Monat Fahrverbot.

Schiltberg – Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitag, den 03.02.2023, befuhr eine 55-Jährige die Kreisstraße 3 von Gundertshausen in Richtung Höfarten. Hierbei kam sie aufgrund ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem aufgeschichteten Brennholzstapel. Zudem wurde eine dortige Straßenlaterne beschädigt. Die Verunfallte wurde durch die freiwillige Feuerwehr Schiltberg aus ihrem Fahrzeug geborgen und anschließend leicht verletzt in das Krankenhaus Aichach verbracht.

Der Sachschaden an Pkw, Holzstapel und der Straßenlaterne beläuft sich auf

circa 34.500,00 Euro.

Fischach- Lkw touchiert geparkten Pkw

Am Freitag, den 03.02.2023, gegen 07:40 Uhr, rangierte ein 44 Jahre alter Lkw-

Fahrer mit seinem Sattelzug auf der Zufahrt zur Fa. Lidl, Strassacker 2, in Fischach.

Dabei übersah er den, in einer Parkbucht abgestellten Pkw, einer 30 jährigen Frau

und touchierte diesen auf der linken Fahrzeugseite. Am Pkw entstand ein geschätzter

Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Zusmarshausen/Vallried- Rückewagen bleibt an Telefonkabel hängen

Am Freitag, den 03.02.2023, gegen 12:40 Uhr, befuhr ein 27 Jahre alter Mann mit

seinem Rückewagen die Hornbachstraße in Vallried. Am Ortsausgang Richtung

Osten blieb dieser an der herunterhängenden Telefonleitung hängen und riss diese

ab. Dabei entstand nur geringer Sachschaden. Da der Mast bereits seit geraumer

Zeit nicht mehr in Betrieb ist, kam es zu keinerlei Beeinträchtigungen der

telefonischen Erreichbarkeit der Anwohner.

Diedorf- Unfall beim Anfahren vom Fahrbahnrand

Am Freitag, den 03.02.2023, gegen 16:05 Uhr, parkte eine 68 Jahre alte Frau mit

ihrem Pkw in der Frühlingstraße Ecke Hauptstraße am Fahrbahnrand. Als sie von

dort in den fließenden Verkehr einfahren wollte, übersah sie den Pkw einer 41

jährigen Frau, der die Frühlingsstraße Richtung Hauptstraße befuhr. Beim Anfahren

touchierte sie den vorbeifahrenden Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand ein

geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 2300,- Euro. Zu Personenschaden kam

es bei dem Zusammenstoß nicht.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.