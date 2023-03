Polizeibericht Region Augsburg vom 04.03.2023

Aichach – Trunkenheitsfahrt

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 04.03.2023 gegen 04:45 Uhr, fiel ein



Pkw–Fahrer durch unsichere Fahrweise auf. Bei einer anschließenden



Verkehrskontrolle in der Gerhauserstraße wirkte der Fahrer deutlich



alkoholisiert. Der Verdacht wurde durch einen freiwilligen Atemalkoholtest mit



einem Ergebnis von über 1,3 Promille bestätigt. Bei dem Beschuldigten wurde



eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Ihn



erwartet jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Friedberg – Trunkenheit im Verkehr





Am 03.03.2023, gegen 20:30 Uhr, ging bei der Polizeiinspektion Friedberg



die Meldung über einen schlangenlinienfahrenden Fahrzeugführer ein. Der 50–jährige



Mann konnte schließlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei stellten



die Beamten bei dem Pkw–Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest und veranlassten



einen freiwilligen Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert von über 1,8 Promille,



weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Verkehrsteilnehmer wird wegen



Trunkenheit im Verkehr angezeigt.





Kissing – Alkoholisiert im Straßenverkehr





Am 04.03.2023, gegen 03:10 Uhr, führten die Beamten der Polizeiinspektion



Friedberg bei einem Pkw–Fahrer in der Münchner Straße eine Verkehrskontrolle durch.



Bei dem 26–jährigen Fahrer wurde Alkoholgeruch wahrgenommen und deshalb ein



freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 0,8



Promille. Den Verkehrsteilnehmer erwartet ein einmonatiges Fahrverbot, ein Bußgeld



in Höhe von 500,– Euro und zwei Punkte.

