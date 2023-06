Polizeibericht Region Augsburg vom 04.06.2023

BAB A8 / Adelsried / Verkehrsunfall nach Fahrstreifenwechsel





Am Samstag (03.06.2023) kam es gegen 16.40



Uhr nach einem Fahrstreifenwechsel zu einem Unfall.



Eine 57–Jährige sowie ein 57–Jähriger fuhren mit ihren Fahrzeugen auf der dreispurig



ausgebauten A8 in Fahrrichtung Stuttgart. Der 57–Jährige befand sich mit seinem Audi



auf dem mittleren Fahrstreifen. Die 57–Jährige fuhr zur gleichen Zeit mit ihrem BMW



auf dem linken Fahrsteifen. Zwischen den Anschlussstellen Adelsried und



Zusmarshausen führten beide Fahrzeuge laut den ersten Aussagen einen



Fahrstreifenwechsel durch, bei diesem sich beide Fahrzeuge seitlich berührten. Beide



Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ersten Schätzungen nach insgesamt ein



Schaden von rund 15.000 Euro.



Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der



Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323–1910 zu melden.





Meitingen –Sicherheitswacht stellt Rollerdieb





Am Freitag (02.06.2023) gegen 22.50 Uhr machten sich auf dem



Parkplatz der Meitinger Realschule zwei Männer an einem abgestellten Motorroller zu



schaffen. Dies fiel zwei Angehörigen der Sicherheitswacht auf, die den dortigen



Bereich bestreiften. Einem der beiden Männer gelang beim Anblick der



Sicherheitswacht die Flucht, der Andere konnte festgehalten und der verständigten



Polizeistreife übergeben werden. Den 20–Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen



des versuchten Diebstahls des Rollers.





Fischach – Pfanne fängt Feuer





Am Samstagabend (03.06.2023) gegen 20.30 Uhr wollte sich ein 71–



Jähriger Essen zubereiten. Hierzu stellte er eine Pfanne mit Fett auf den Herd. Vor



dem Haus traf er auf einen Bekannten und unterhielt sich mit diesem. Hierbei vergaß



er die Pfanne auf dem Herd, welche Feuer fing. Danach geriet die Dunstabzugshaube



in Brand. Der Betroffene wollte das Feuer selbst löschen und erlitt hierbei eine



Rauchgasvergiftung. Er musste zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden.



Das Feuer wurde durch die alarmierte Feuerwehr Fischach, welche mit ca. 30



Personen vor Ort war, gelöscht. Der Sachschaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt.





Bissingen –Unglückliche Landung eines Segelfliegers





Am frühen Samstagabend (03.06.2023) war ein 39–jähriger Mann mit



seinem Segelflugzeug im Bereich Bissingen unterwegs. Auf Grund fehlender Thermik



musste der Mann auf einem Acker, nahe der Kreisstraße 5, in Dillingen landen. Hierbei



unterschätzte er das Gefälle des Ackers, woraufhin es zum Kontakt zwischen dem



Flügel und dem Boden kam. Das Flugzeug drehte sich daraufhin und rutschte in ein



angrenzendes Rapsfeld. Der Mann blieb durch den Vorfall unverletzt. Am



Segelflugzeug entstand leichter Sachschaden in Höhe von circa 1000€.

