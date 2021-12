Polizeibericht Region Augsburg vom 04.12.2021

Gabelbach-Kleinried- Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle.

Ein 19jähriger Mann aus Zusmarshausen befuhr am Freitag, den 03.12.2021, ca. 19.15

Uhr, mit seinem Pkw die Ortsverbindungsstraße Gabelbach-Kleinried in Fahrtrichtung

Kleinried. Ca. 100 Meter nach Kleinried kam dem jungen Mann ein derzeit noch

unbekanntes Fahrzeug entgegen. Dieser fuhr laut Angaben des 19jährigen soweit

mittig, dass der Mann nach rechts ausweichen musste, touchierte dabei aber ein

Verkehrszeichen. Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne

sich um Weiteres zu kümmern. Am Fahrzeug des jungen Mannes entstand ein

Schaden in Höhe von 2500 Euro. Der Fahrzeugführer selbst blieb unverletzt.

Fischach-Sachbeschädigung durch Graffiti

Im Zeitraum von Donnerstag, den 03.12.2021, 10 Uhr, bis Freitag, den 03.12.2021,

12.30 Uhr, brachte ein derzeit noch unbekannter Täter in Fischach, Poststraße, an

einer Garagenrückwand ein Graffiti in schwarzer Schrift an. Die Aufschrift besteht aus

Buchstaben und Zahlen, die nicht komplett identifiziert werden konnten. Es entstand

ein Schaden in Höhe von 700 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer

08291/18900 entgegen.

Kutzenhausen-Rommelsried-Verkehrsunfall mit Sachschaden

Eine 53jährige Frau befuhr am Freitag, den 03.12.2021, ca. 19.40 Uhr, mit ihrem

Fahrzeug (SUV im höheren Preissegment) die Kreisstraße K3 von Rommelsried in

Fahrtrichtung Deubach. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam das

Fahrzeug bei regennasser Fahrbahn in einer langgezogenen Linkskurve alleinbeteiligt

nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr die Frau mit ihrem SUV mehrere

Verkehrszeichen und prallte mittig gegen einen kleinen Baum. Die Frau blieb

unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro

(Fahrzeugfront eingedrückt, beschädigter Unterboden). Das Fahrzeug musste

abgeschleppt werden.

Tödtenried -Verkehrsunfall

Am 03.12.21, gegen 13:30 Uhr, kam es auf der St 2338 zwischen

Adelzhausen und Tödtenried zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines BMW kam

aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem

entgegenkommenden VW zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt

und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Pkw entstand

Totalschaden.

Friedberg -Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag, den 03.12.21, gegen 14:30 Uhr kam es an der Ecke

Augsburger Straße / Chippenhamrings zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Ein 22-jähriger Autofahrer musste beim Rechtsabbiegen auf Grund querender

Fußgänger warten. Als er anschließend auf dem Chippenhamring die Spur wechseln

wollte, achtete er nicht auf den zwischenzeitlich freigegebenen Nachfolgeverkehr der

Geradeausspur von der AIC 25 kommend und es kam zum seitlichen Zusammenstoß.

Es entstand Sachschaden von ca. 5.750,-€.

Schwabmünchen – Sachbeschädigung

Im Zeitraum Donnerstag, 02.12.2021, frühe Abendstunden, bis zum Freitag,

03.12.2021, späterer Nachmittag, wurde ein Pkw VW auf einem Stellplatz des

Anwesens Hermann-Hesse-Straße 13 beschädigt. Mit einem noch nicht näher

bekannten Gegenstand wurde die rechte hintere Seitenscheibe eingeschlagen.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter

der Tel. Nr. 08232/9606-0

Westendorf – Verkehrsunfall nach Vorfahrtverstoß

Am gestrigen Freitag gegen 14.50 Uhr verließ eine in Richtung Augsburg

fahrende, 72-jährige Pkw-Lenkerin die Bundesstraße 2 an der Anschlussstelle

Westendorf. An der Einmündung zur Hauptstraße bog sie nach links in Richtung

Ostendorf ab, übersah jedoch den vorfahrtberechtigten Pkw einer 19-jährigen

Fahrzeugführerin. Bei der Kollision im Einmündungsbereich wurde niemand verletzt,

es entstand jedoch ein Sachschaden von insgesamt ca. 16.000,– Euro. Beide

Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Unbekannter spannt Draht über die Gutenbergstraße in Neusäß

Neusäß – Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde am Abend des 03.12.2021

festgestellt, dass über die Gutenbergstraße im Bereich der Einmündung zur

Liebigstraße durch eine bislang unbekannte Person ein dünner Draht gespannt wurde.

Der Zeitraum, an dem Draht angebracht wurde, ließ sich bislang von ca. 21.00 Uhr bis

23.00 Uhr eingrenzen. Seitens der Polizeiinspektion Gersthofen wird deswegen wegen

eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Mögliche Zeugen werden

gebeten sich zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.