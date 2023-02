Verkehrsunfälle

Autobahn A8 / AS Adelzhausen / Fahrtrichtung München – Am Freitag

(03.02.2023) befuhr ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 19.30 Uhr den linken

Fahrstreifen der A8 in Richtung München, als er kurz vor der AS Adelzhausen

verkehrsbedingt abbremsen musste. Die nachfolgende 19-jährige Audi-Lenkerin

konnte aufgrund zu geringen Abstands nicht mehr bremsen und fuhr auf den Mercedes

auf. Die 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus

verbracht.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro.

Autobahn A8 / AS Friedberg bis AS Augsburg Ost / Fahrtrichtung Stuttgart – Am

Samstag (04.02.2023) befuhr ein 75-jähriger Fahrer eines Smart gegen 10.15 Uhr den

rechten Fahrstreifen der A8 in Richtung Stuttgart, während ein 54-jähriger Audi-Lenker

auf der mittleren Fahrspur unterwegs war. Aus bislang ungeklärten Gründen berührten

sich beide Fahrzeuge seitlich, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500

Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter

0821/323-1910.

Schiltberg – Am Freitag (03.02.2023) befuhr eine 55-Jährige die Kreisstraße 3 von

Gundertshausen in Richtung Höfarten. Hierbei kam sie aufgrund ungeklärter Ursache

in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem

aufgeschichteten Brennholzstapel. Zudem wurde eine dortige Straßenlaterne

beschädigt. Die Verunfallte wurde durch die freiwillige Feuerwehr Schiltberg aus ihrem

Fahrzeug geborgen und anschließend leicht verletzt in das Krankenhaus Aichach

verbracht.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 34.500 Euro

Heretsried – Am Samstag (04.02.2022), gegen 14.00 Uhr, fuhr ein 26-Jähriger mit

seinem Pkw von Heretsried kommend in Richtung Augsburg. Kurz vor dem

Waldbeginn überholte er in einer Linkskurve einen anderen Pkw. Hierbei kam er

zunächst zu weit nach links auf das Bankett. Anschließend schleuderte das Fahrzeug

gegen die linke und rechte Leitplanke, wodurch es stark beschädigt wurde.

Der Schaden am Pkw wurde auf 20.000 Euro geschätzt. An den Leitplanken entstand

ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Schwörsheim – Brand ohne Personenschaden

Am Sportplatz kam es am 04.02.2023, gegen 15:00 Uhr, zu einem

Brand, bei dem ein Schaden von ca. 30.000 Euro entstand. Die Ursache des Brandes

war ein technischer Defekt im Bereich der Sauna. Die Feuerwehr Schwörsheim war

innerhalb kürzester Zeit vor Ort, so dass ein größerer Schaden verhindert werden

konnte.

Bissingen – Brand eines Akkus

Nachdem ein 33-Jähriger am Freitagnachmittag (03.02.2023) den Akku

seiner Bohrmaschine an das Ladegerät angesteckt hatte, kam es zu einer starken

Hitzeentwicklung, in deren Verlauf der Akku explodierte und Feuer fing. Einige

Gegenstände, die sich in unmittelbarer Nähe befanden, entflammten ebenfalls. Ein 52-

jähriger Nachbar, der zu dem Brand hinzukam, erlitt eine leichte Rauchvergiftung und

wurde deshalb mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Zusmarshausen – Bei Kontrolle verbotene Gegenstände entdeckt

Am Sonntag (05.02.2023), kurz nach Mitternacht, wurden ein 26-

und 28-Jähriger in Zusmarshausen, Am Marktplatz, kontrolliert. Hierbei führte der 28-

Jährige ohne ersichtlichen Grund ein Einhandmesser mit sich. Dies stellt eine

Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz dar.

Der 26-Jährige hatte eine geringe Menge Marihuana bei sich und erhält eine Anzeige

nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.