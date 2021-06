Polizeibericht Region Augsburg vom 05.06.2021

Friedberg – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bereits am Montag den 31.05.2021, gegen 13:45 Uhr, kam es auf der

Augsburger Straße in Friedberg zu einem Verkehrsunfall. Eine 24-Jährige fuhr mit

ihrem schwarzen BMW auf der Augsburger Straße. Als die Ampel an der Kreuzung mit

dem La-Crosse-Ring von grün auf orange schaltete bremste die Dame ab und blieb

ordnungsgemäß vor der nun roten Ampel stehen. Ein hinter ihr fahrender, vermutlich

blauer, SUV konnte nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommen und fuhr auf den Pkw

der Dame auf. Nach einem kurzen Gespräch stieg der männliche Fahrer des blauen

Pkw wieder in sein Fahrzeug und fuhr ohne seinen Pflichten nachzukommen weg. Am

Pkw der Dame entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1200€.

