Polizeibericht Region Augsburg vom 05.08.2023

Unterschneitbach – Rollerunfall

Am 04.08.2023 gegen 13:00 Uhr fuhr ein 17-Jährige Rollerfahrer von Unterschneitbach in Richtung Sulzbach. An der Einmündung zur Verbindungsstraße zwischen Tränkmühle und Sulzbach wollte er in Richtung Tränkmühle abbiegen. Gleichzeitig fuhr die hier vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin von der Tränkmühle kommend in Richtung Sulzbach. Zunächst versuchte sie auf die linke Seite der Fahrbahn auszuweichen und machte dann

eine Vollbremsung. Dies konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern, so dass sie mit der Fahrzeugfront auf die linke Seite des Rollers auffuhr. Der Rollerfahrer wurde dabei leicht verletzt und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus Aichach. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 8000 Euro.

