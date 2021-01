Polizeibericht Region Augsburg vom 06.01.2020

Kutzenhausen-Sachbeschädigung an Haustüre

Unbekannte Täter hatten an einer Garage in Rommelsried den Fingerabdrucksensor an einer Garage mit einem Kleber beschmiert, so dass der Sensor den keinen Fingerabdruck mehr erkennen konnte. Der Hausbesitzer stellte dies am Dienstag, 05.01.2020, gg. 16.48 Uhr fest. Zur Tatzeit bzw. über den oder die Täter konnte der Geschädigte keinerlei Angaben machen. Der Schaden beträgt ca. 300,– Euro.

Mering – Unfall beim Rangieren

Der Fahrer eines Kleintransporters wollte am 05.01.21, gegen 23.00 Uhr, auf dem Gelände einer Tankstelle rückwärts einparken. Dabei verließ er sich auf die Parksensoren des Fahrzeugs, die fatalerweise jedoch nicht reagierten. Das Fahrzeug prallte gegen ein Treppengeländer und zerstörte eine Glasscheibe des Verkaufs-raumes der Tankstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500,–Euro.

Rain am Lech -Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Dienstag, 05.01.2021, war ein schwarzer BMW vor der Drogerie Müller geparkt. Zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr wurde der linke Außenspiegel dieses Pkws von einem Unbekannten, vermutlich im Vorbeifahren, beschädigt. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Rain unter Tel. 09090/7007-0.

Holzheim – Hund kollidiert mit Pkw

Am Nachmittag des 05.01.2021 war ein 21-Jähriger mit dem Pkw zwischen Holzheim und Baar unterwegs als plötzlich der Hund eines 25-Jährigen die Fahrbahn querte. Der Hund wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt, der Pkw musste abgeschleppt werden.

Münster – Unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln

Nachdem ein 21-Jähriger mit einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz in Verbindung gebracht worden war, wurde dessen Wohnung durchsucht. Hierbei wurden unter Anderem mehrere Gramm Marihuana und diverse Utensilien, die der Aufbewahrung sowie Verarbeitung von Betäubungsmitteln dienen, beschlagnahmt. Eine Strafanzeige wurde erstellt.

Niederschönenfeld -Brandgefahr durch Radiator

Die Elektroheizung einer 89-Jährigen befand sich zu nahe an deren Bettdecke, wodurch die Decke und dann auch die Matratze zu schmoren begannen. Die 89-Jährige befand sich währenddessen in ihrem Wohnzimmer. Schlimmeres konnte durch einen installierten Rauchmelder verhindert werden. Die Feuerwehren aus Rain, Feldheim und Niederschönenfeld waren mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort, mussten aber glücklicherweise nicht in größerem Maß Eingreifen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.