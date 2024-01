Polizeibericht Region Augsburg vom 06.01.2024

Kissing -Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am 05.01.24, gg. 20:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Münchner Straße und Grünzweigstraße in Kissing. Hier wurde von einem Fahrzeugführer die Vorfahrt missachtet und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9000.- Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt

Rain – Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall

Am Nachmittag des 05.01.2024 befuhren die Unfallbeteiligten die B 16 in westlicher Richtung. Kurz vor der Lechbrücke war aufgrund von Landschaftspflegearbeiten vorübergehend die zulässige Geschwindigkeit herabgesetzt, sowie Lichtzeichenanlagen aufgestellt. Zum Unfallzeitpunkt fuhren daher ein 42-jähriger Pkw-Fahrer und hinter diesem ein 40-jähriger Pkw-Fahrer mit Schrittgeschwindigkeit auf die vorübergehende Lichtzeichenanlage zu. Ein 76-jähriger Pkw-Fahrer erkannte diese Verkehrssituation zu spät und fuhr auf den Pkw des 40-Jährigen auf. Dessen Pkw wiederum wurde durch den Aufprall auf den Pkw des 42-Jährigen geschoben.

Der Unfallverursacher und der 40-jährige Mann wurden leicht verletzt, ebenso der Sohn des 40-jährigen. Die übrigen Familienmitglieder blieben glücklicherweise unverletzt.

Der Pkw des 76-Jährigen, sowie der Pkw des 40-jährigen Mannes wurden total

beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Pkw des 42-Jährigen wurde leicht

beschädigt. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf rund 9.000 € geschätzt.

Unfallflucht in Aichach

Am 05.01.2024 ereignete sich im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr eine Unfallflucht. Hierbei beschädigte ein unbekannter Täter mit seinem unbekannten Fahrzeug einen in Aichach, Hinterm Turm 2, geparkten schwarzen Daimler. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 zu melden.

Auffahrunfall in Aichach

Am 05.01.2024 gegen 15:00 Uhr ereignete sich in Aichach in der Augsburger Straße kurz vor dem Kreisverkehr beim OBI-Markt ein Verkehrsunfall. Hierbei fuhr der 33-jährige Unfallverursacher mit seinem Pkw dem vor ihm abbremsenden Pkw auf, so dass an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 4.000 Euro entstand. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Gessertshausen-Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag, den 05.01.2024, ca. 12.20 Uhr, wurde eine Streife der

Polizeiinspektion Zusmarshausen wegen eines Verkehrsunfalls in den Grasweg in

Gessertshausen beordert. Beim rückwärts Rangieren aus der Ausfahrt der Tierklinik

Gessertshausen war ein 66jähriger Mann mit seinem Pkw links von der Fahrbahn

abgekommen und eine Böschung heruntergerutscht. Dabei stieß das Fahrzeug des

Mannes gegen eine Straßenlaterne. Der Mann selbst blieb unterverletzt. An seinem

Fahrzeug entstand ein Sachschaden, der auf ca. 7500 Euro geschätzt wird (u.a. wurde

die Fahrerseite komplett eingedrückt). Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden