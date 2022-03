Polizeibericht Region Augsburg vom 06.03.2022

Donauwörth – Gasleitung angebaggert

Am Freitagnachmittag führte ein 48-Jähriger in Donauwörth Baggerarbeiten durch, um dort eine Drainage zu verlegen. Aus Unachtsamkeit durchtrennte er mit seinem Bagger den im Boden verlaufenden Gas-Hausanschluss.

Das vorhandene Sicherheitsventil sperrte die Gasleitung sofort, weshalb nur eine geringe Menge Gas austrat. Durch einen Mitarbeiter des Netzbetreibers wurde die beschädigte Gasleitung ordnungsgemäß verschlossen. Die Feuerwehren aus Donauwörth und Berg waren aufgrund des ausgelösten „Gasalarms“ ebenfalls mit 25 Einsatzkräften vor Ort.

Gundelfingen/Emmausheim – Brandstiftung im Offenstall – alle Tiere in Sicherheit

Am 06.03.2022 gegen 03:30 Uhr teilten vorbei-fahrende Personen einen Brand in einer Scheune mit.

Bei Eintreffen stellte sich heraus, dass es sich um einen Offenstall mit ca. 30 bis 40 Angus-Mutterkühen und Kälbchen handelt. Durch das im Stall befindliche frische Stroh und Einstreumaterial konnte sich der Brand schnell zu einem Flächenbrand ausweiten.

Durch ein Großaufgebot der örtlichen Feuerwehren und die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Polizei und dem Eigentümer konnten alle Tiere in Sicherheit gebracht werden.

Die Unterstützungsgruppe der örtlichen Einsatzleitung koordinierte den Feuerwehreinsatz der freiwilligen Feuerwehren Gundelfingen, Echenbrunn, Mehdingen und Peterswörth. Insgesamt waren 87 Feuerwehrkräfte, ein Tierarzt, sechs Polizeibeamte, das THW und der Rettungsdienst im Einsatz.

Bei dem Brand wurden glücklicherweise nur das Einstreumaterial und ein Strohballen im Gesamtwert von circa 500 Euro beschädigt.

Die erste Kontrolluntersuchung des Tierarztes vor Ort ergab, dass alle Tiere wohl auf waren und äußerlich keine Verletzungen davon getragen haben.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

Wehringen – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 05.03.2022 ereignete sich gegen 18:45 Uhr in der Hl. Kreuzstraße ein Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Zur Tatzeit befuhr der Führer eines Pedelecs die Hl. Kreuzstraße in östlicher Richtung. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Der Pedelec-Fahrer erlitt Abschürfungen an den Händen.

Beim Pedelec-Fahrer wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest verweigert er und deshalb wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Bobingen durchgeführt. Der Pedelec-Fahrer gab an, er sei von hinten von einem unbekannten Fahrzeug überholt worden und sei deshalb von der Fahrbahn abgekommen.

Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise auf das überholende Fahrzeug unter der Tel. 08234/9606-0.

