Polizeibericht Region Augsburg vom 06.04.2021

Stadtbergen – Einbruch in Apotheke

Im Zeitraum vom 02.04.2021, 11:00 Uhr bis 03.04.2021, 08:45 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in eine Apotheke in der Boschstraße einzubrechen. Der Täter, der offenbar an der Sicherheitsverglasung des Tatobjektes scheiterte, verursachte so einen Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 0821/323 3810 um Hinweise.